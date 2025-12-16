"박나래, 화나면 미간 찌푸리고 '고개숙여, 이리와, 다시해'" 과거 일…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 박나래가 갑질 논란에 휘말린 가운데, 과거 방송에서의 발언들이 다시금 주목받고 있다.
이어 그는 "1년 선배이다 보니 저는 가르침을 받는 입장이고, 나래 선배는 지시하거나 가르쳐주는 위치"라고 설명했다. 그러면서도 "개그 호흡은 정말 잘 맞는다. 함께한 지 10년이 됐고, 같이 살아도 될 정도로 잘 맞는다"면서 "다만 가끔씩 다툴 때는 있다"고 덧붙였다.
그는 "기분이 안 좋으면 '도연 후배 와봐. 지금 어떻게 했어?', '도연 후배가 거기서 잘 살렸으면 되는데', '됐고. 다시 해봐. 똑같이 해봐'라고 한다. 이렇게 이야기하니까 무서운 거다"며 당시 상황을 재연했다.
이를 듣던 양세형 역시 박나래의 분노 순간을 떠올리며 "나래가 화내는 걸 봤다. 장도연에게 '고개 숙여'라고 했고, 도연이는 고개를 숙였는데, (키가 작다 보니) 위에서 내려다보지 않느냐. 덜 숙였다고 느낀 거다"라고 증언해 웃음을 더했다.
박나래는 이에 대해 "제가 그렇게 직설적으로 이야기 하는 이유는 이 친구(장도연)가 자신감이 없다. 몰아붙여야지 하는 스타일"이라며 "가장 친한 만큼 가장 미안한 사람이 도연 씨"라고 말했다.
이어 "제 성격이 아니다 싶으면 아니라고 바로 이야기한다. 근데 도연 씨는 그거에 대해 한 번도 '왜 그렇게 이야기 해요'라고 한 번도 이야기한 적이 없었다"라고 고마움을 전했다. 박나래의 진심 어린 고백에 장도연은 결국 눈시울을 붉히며 감동적인 장면을 연출했다.
다만 최근 박나래의 전 매니저가 갑질과 폭언 등을 주장하며 논란이 불거진 상황에서, 과거 방송 속 장면 또한 다시 주목받고 있다. 당시 박나래가 1년 후배인 장도연을 엄격하게 지도하는 모습이 담기며, 현재 논란과 맞물려 관심을 모으는 분위기다.
한편 박나래는 최근 전 매니저들에게 갑질을 했다는 의혹에 휩싸였다. 전 매니저들은 특수상해, 대리처방, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등을 주장하며 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 박나래는 현재 모든 방송에서 하차하고 활동 중단을 선언했다.