전원주, 60년만 안타까운 고백..."졸업생들 욕할까봐 숙대 나왔다는 말…

16일 유튜브 채널 '전원주 전원주인공'에는 "63년 만에 최초 공개! 교사 출신 전원주 숙명여대 성적표 공개"라면서 영상이 게재됐다.
이날 60여년 만에 모교인 숙명여대를 찾은 전원주는 "내가 여기 나온 걸 아무도 안 믿는다. 식모 역할만 하니까, '고등학교도 안 나왔을텐데'라고 하더라. 대학교 나왔다는 걸 보여주기 위해서 왔다"며 밝혔다.
전원주는 "그때는 흙길 이었다. 학교까지 가는 버스가 있었다. 근데 난 돈이 아까우니까 매일 걸어 올라갔다"면서 "내가 덕성여고를 나왔는데 그때 두 명밖에 대학교를 못 갔다. 그때는 여자들은 시집 보낼 생각만 하고 대학교를 안 보냈다"며 자랑스럽게 이야기했다. 이어 그는 "우리 엄마는 내가 인물이 없고, 숙대가 신붓감 후보 1등이었다. 선생님 만들려고 여길 보내셨다"고 했다.
그러면서 전원주는 "옛날에는 학교 나왔다는 것을 부끄워서 이야기를 못했다. '좋은 대학 나와서 왜 그런 역할만 하냐?'면서 졸업 생들이 욕할까봐"라면서 "한번씩 힘들때 왔었다"며 물밀듯 밀려오는 옛 기억들에 눈시울을 붉혔다.
잠시 후 전원주는 학교 안으로 향했고, 숙대 마스코트 키링을 선물 받았다. 그때 제작진은 "산뜻한 걸로 가방을 바꾸고 오셨다"고 하자, 전원주는 "나 이런거 들고 다닌다. 이제 나이 먹으니까 멋있고 비싼 가방 안 들게 된다"고 했다.
이어 그는 "며느리들이 생일날 이름 있는 명품 가방 선물했는데, 도로 가져가라고 했다"면서 "지금 가방은 시장에서 만원 주고 샀다"면서 근검절약의 모습으로 눈길을 끌었다. 이어 전원주는 후배들을 향해 "숙대 졸업생 전원주는 인색하지만 떳떳하게 산다"고 해 눈길을 끌었다.