‘윈터♥ 열애설’ 정국, 커플 문신 안 보이고 ‘아미’만 살짝

최종수정 2025-12-17 06:35

‘윈터♥ 열애설’ 정국, 커플 문신 안 보이고 ‘아미’만 살짝

‘윈터♥ 열애설’ 정국, 커플 문신 안 보이고 ‘아미’만 살짝

‘윈터♥ 열애설’ 정국, 커플 문신 안 보이고 ‘아미’만 살짝

‘윈터♥ 열애설’ 정국, 커플 문신 안 보이고 ‘아미’만 살짝

‘윈터♥ 열애설’ 정국, 커플 문신 안 보이고 ‘아미’만 살짝

‘윈터♥ 열애설’ 정국, 커플 문신 안 보이고 ‘아미’만 살짝

[스포츠조선 박아람 기자] 방탄소년단 정국이 패션 매거진 <엘르>의 2026년 1월호 커버를 장식했다. 이번 화보는 샤넬 뷰티의 글로벌 앰배서더로 선정된 이후 처음 카메라 앞에 선 정국의 강렬함과 우아함을 동시에 품은 움직임을 포착했다. 시대를 초월한 아이코닉 브랜드인 샤넬 하우스와 K팝이라는 장르를 넘어 시대를 대표하는 아이콘으로 우뚝 선 정국의 만남은 그 자체로 의미 깊은 순간으로 기록됐다.

화보 촬영과 함께 진행된 인터뷰에서 정국은 샤넬 뷰티와 함께하게 된 소감에 관해 밝혔다. 그는 "블루 드 샤넬을 좋아한다. 억지로 꾸민 남성성이 아니라, 모습 그대로를 표현해 주기 때문이다. 애써 티 내지 않아도 존재감을 자연스럽게 드러내 주는 향이라 애용하고 있다"라며 애정을 드러냈다.

이어 최근 글로벌 오디오 · 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 한국 솔로 가수 최초로 누적 스트리밍 100억 회를 돌파하는 기록을 세운 정국에게, 한때는 간절한 꿈이었고 지금은 삶 그 자체가 된 '음악'의 의미를 물었다. 그는 "좋은 음악이란 여전히 좋은 메시지와 좋은 가사를 담은 곡이라고 생각한다. 계절과 장르를 타지 않는 음악, 그리고 누구에게나 힘이 돼 줄 수 있는 노래 말이다"라며 "들었을 때 그저 좋은 곡도 물론이다"라고 전했다.

28살 청년이자 글로벌 아티스트. 그 사이에서 정국은 지금 어느 곳, 어느 시간대를 여행하는 중이냐는 물음에는 "저는 음악을 보여주는 사람이니까, 제 음악을 보고 듣는 사람들의 시간에 살고 있는 것이 아닐까. 늘 그 시간에 머무르고 싶다"라고 답했다.

마지막으로 방탄소년단의 완전체 활동을 예고한 봄이 얼마 남지 않은 지금, 정국은 "올봄은 그 어느 때보다 중요한 봄이 되지 않을까 싶다. 그래서 무사히 봄을 잘 보내길 진심으로 소망한다"라고 덧붙였다.

한편 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 윈터와 정국의 열애설이 제기됐다. 일부 네티즌들은 두 사람의 팔 문신 모양이 유사하고, 그간 착용한 패션 아이템이 겹친다는 점을 근거로 교제 의혹을 제기했다. 다만 이와 관련해 양측 소속사는 별도의 공식 입장을 내놓지 않았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유재석 하차 배후 의심' 이이경은 아니라는데…이진호 "거짓이 진실 못 가려"

2.

장영란, '맞고 무시 당할 때' 손 내밀어준 하지원..."고마운게 많아" ('당일배송 우리집')

3.

서유정, 이혼 고백 2년만 재혼 경사 코앞… 축가는 하도권 "빚만 없으면 돼"

4.

김나영 "조세호, '사기혐의 구속' 男 소개시켜줘"...'조폭연루설'에 재조명

5.

이제훈, 유연석에 "수지 데려다 주고 뭐 했어!" 13년만 폭발 '폭소'

연예 많이본뉴스
1.

'유재석 하차 배후 의심' 이이경은 아니라는데…이진호 "거짓이 진실 못 가려"

2.

장영란, '맞고 무시 당할 때' 손 내밀어준 하지원..."고마운게 많아" ('당일배송 우리집')

3.

서유정, 이혼 고백 2년만 재혼 경사 코앞… 축가는 하도권 "빚만 없으면 돼"

4.

김나영 "조세호, '사기혐의 구속' 男 소개시켜줘"...'조폭연루설'에 재조명

5.

이제훈, 유연석에 "수지 데려다 주고 뭐 했어!" 13년만 폭발 '폭소'

스포츠 많이본뉴스
1.

'신태용 폭행 논란' 울산 "부적절 행위 인지하고 조치"…KFA에 회신

2.

'김하성 단년계약' 수뇌부의 폭탄발언! 조건부 재결합의 진실 → 장기계약 약속은 없었다

3.

김하성 때문에 사치세 터졌다! 애틀란타의 간절함 이 정도였다니.. 결국 선을 넘었다

4.

'홈런 1위' 삼성의 통 큰 선행, '최형우 합류+디아즈 잔류' 내년은 4000 돌파? iM뱅크 홈런적립금 3220만원 아동센터 기부

5.

토트넘 또또또 돈 퍼붓는다! '홀란급 공격수' 영입 올인…"골키퍼+플메 영입이 먼저"→우선 순위 따로 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.