황보라 남편, 배우 차현우 시절 '16kg 슬림'했던 과거 사진 깜짝 공…

기사입력 2025-12-16 22:17


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 황보라가 김용건의 아들이자 배우 하정우의 동생인 남편과의 첫 만남부터 연애 시작까지의 비하인드 스토리를 솔직한 멘트로 풀어냈다.

황보라는 19일 자신의 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에 '결혼기념일 충격 선언 후 남편 현실 반응ㅣ남편 최초 출연, 남대문시장 쇼핑'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 황보라는 남편과 연애시절 자주 찾던 갈치조림집과 실내포장마차를 찾았다. 우선 황보라는 남편이 배우 차현우로 활동하던 당시 "16kg 슬림했던 시절이었다"며 "함께 '로드넘버원'이라는 작품에도 출연했다"고 밝히기도 했다. 남편은 "김용건의 아들, 하정우의 동생 그리고 이제 황보라의 남편으로 살고 있다"고 웃었다.

황보라는 첫 만남을 회상하며 "(남편과) 그냥 동네 술집에서 만났다"고 담담하게 말했다. 그는 "자주 가던 포장마차에서 우연히 합석하게 됐고, 당시에는 관심도 없었고, 내 스타일도 아니었다"고 회상했다. 남편은 당시 차현우라는 예명으로 배우 활동을 하고 있었다.


첫만남에서 남편은 황보라의 '신문'에 반했다. 황보라의 가방 속 '신문'을 보곤 "보통 신문을 안 볼 텐데, '신문을 보네'라고 생각했다. 사설을 스크랩한다고 하더라. 반전매력이 있었다. 내가 생각한 이미지랑 너무 달랐다. '개념 있는 배우다'라는 느낌이 들었다. 그래서 사귀자고 했는데 좋다고 하더라"고 말했다. 이에 황보라는 "그렇게 말 안했다. 난 연예인 싫다고 했다. 내가 튕겼다. 나도 스타가 되고 싶고, 성공하고 싶고, 자존심이 있었다"고 반박했다.

이에 남편은 "그래서 편한 오빠 동생으로 지내자고 했다. 그런데 1시간후 바로 '살려달라, 차에 갇혔다'고 문자가 오더라. 걱정되서 나가봤는데 만취해서 그 자리에서 키스를 했다"고 회상했다. 그렇게 1일차 커플이 됐다.

연애부터 결혼까지 이어진 시간은 15년. 황보라는 "횟수로 결혼한 지 4년 됐다. 연애 기간까지 합치면 15년째"라고 직접 밝혔다. 두 사람은 "우리는 거의 매일 만났다", "항상 같이 있었다"며 긴 연애 기간을 돌아봤다. 황보라는 "아이 낳고 나서는 여기 올 수도 없다"라면서도 "이제는 동지 같은 느낌"이라고 표현했다. 다만 "말은 이렇게 해도 맨날 싸운다", "어제 엊그제도 엄청 싸웠다"는 말이 이어지며 현실 부부의 민낯도 숨기지 않았다.

황보라는 또 "애 낳고 오히려 더 좋아진 것도 있다"며 "이제는 애를 같이 키우는 든든한 팀 같은 느낌"라고 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

