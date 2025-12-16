야노시호, '50억' 일본 집 혼자 샀다 "♥추성훈은 월세 내는 중" ('돌싱포맨')

기사입력 2025-12-16 23:35


[스포츠조선 이우주 기자] '돌싱포맨' 야노시호가 추성훈과의 돈 관리법을 공개했다.

16일 방송된 SBS 예능프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 모델 야노시호, 이혜정, 박제니가 게스트로 출연했다.

이상민은 야노시호에게 "탁재훈이 추성훈이랑 프로그램 한것도 봤냐"고 물었고 야노시호는 "들었다"고 답했다. 이에 이상민은 '마이턴' 속 화제의 '베드신'을 보여줬고 야노시호는 "몰랐다. 처음 봤다"며 기겁했다. 탁재훈은 "제가 남편 분을 좀 좋아한다"고 너스레를 떨었다.

추성훈은 일본에서 야노시호 그늘에 가려 산다고. 김준호는 "추성훈이 저랑 친구다. 오사카를 돌아다니는데 생각보다 많이 못알아봐서 놀랐다"고 폭로했고 야노시호는 "추성훈은 한국에서 인기가 많다. 일본에선 음?"이라고 말해 웃음을 안겼다.


이상민은 추성훈의 액세서리 사랑을 언급하며 "보통 가격이 아닌 제품들인데 그걸 사게 놔두냐"고 물었지만 야노시호는 "나는 몰랐다. 통장이 다르다"고 재산을 따로 관리한다고 밝혔다.

이상민은 "추성훈은 블랙카드도 있다"고 말했지만 야노시호는 "왜 블랙카드냐. 저는 골드카드다"라고 궁금해했다. 김준호 역시 "추성훈이 지갑에 3천만 원을 들고 다닌다"고 폭로했고 야노시호는 "왜? 멋있어? 안 멋있다"고 답답해했다.

야노시호는 "남편이 쇼핑 좋아하고 사랑이도 쇼핑 좋아한다. 사랑이한테 쇼핑이 필요하면 아빠한테 말하라 한다"며 "결혼 전에는 선물을 많이 사줬는데 결혼하고 난 다음에는 선물을 잘 안 사준다. 자기한테만 엄청 쓴다"고 서운해했다.

현재 일본 집은 야노시호의 명의로 되어있다. "공동명의로 할 생각 없냐"는 질문에 야노시호는 "추성훈은 집을 안 사고 싶어한다. 근데 저는 사고 싶어서 제가 산 것"이라며 "추성훈은 저에게 월세를 주고 있다. 월세라기보다는 생활비 느낌"이라고 밝혔다.

