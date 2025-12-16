"SES가 화사처럼 먹었다간 난리났었다"…바다, '1세대 요정' 고충 토…

[스포츠조선 고재완 기자] SES 바다와 플라이투더스카이 브라이언이 1세대 아이돌 시절 분위기를 털어놨다.
바다는 19일 공개된 브라이언의 유튜브 채널 '더 브라이언'의 'SM아이돌 필수 회식코스! 1세대 아이돌들의 소울푸드 맛집 최초공개 (나리의 집, 송정국수)'라는 제목의 영상에 게스트로 출연했다.
영상에서 바다는 '1세대 아이돌' 시절의 분위기를 설명하며 "과거 활동 당시 밥을 거의 못 먹었다"며 '공식 석상 밖 일상'조차 제약이 많았던 시절을 솔직한 멘트로 풀어냈다.
그는 "S.E.S. 때 이런 데서 사실은 많이 못 먹었지"라고 운을 뗐다. 이어 "밥을 거의 못 먹었어"라고 재차 강조하며, 그 이유를 구체적으로 설명했다. 바다는 "초반에는 진짜 아무 식당도 못 갔어"라며 활동 초기에는 외부 식당 방문 자체가 쉽지 않았다고 말했다.
특히 '먹는 모습'이 노출되는 것에 대한 압박도 언급했다. 바다는 "먹을 때 (고개) 돌려서 먹으라고 했어"라며 "먹는 모습이 찍히면 안 되는 거야"라고 당시 분위기를 전했다. 지금처럼 자연스럽게 먹는 장면이 콘텐츠가 되는 시대와는 정반대였다는 것.
바다는 후배 아이돌들의 환경 변화도 함께 언급했다. 그는 "요즘엔 맛있게 먹는 모습이…화사씨 먹는 모습 너무 맛있게 먹어서 귀엽고 예쁜데 우리 S.E.S.가 (그렇게) 먹었다가는 난리 나는 거예요"라고 덧붙였다. '먹방'이 호감 포인트가 되는 요즘과 달리, 당시에는 작은 행동도 이미지 관리의 대상이었다는 취지다. 그러면서 "요즘 아이돌들은 진짜 편해진 거지"라고 말하며 격세지감을 드러냈다.
활동 시점에 대한 회상도 있었다. 바다는 "여기 온 것도 S.E.S. 거의 끝쯤일 거야"라고 말하며, "활동 마지막 5년 차쯤에 와서 먹은 거고"라고 덧붙였다. 활동이 어느 정도 정리되는 시기에야 비교적 편하게 식당을 찾을 수 있었다는 뉘앙스다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com