김수용, 급성 심근경색 회복 후 고소 준비…임형준은 "선처 부탁" ('조…

김수용, 급성 심근경색 회복 후 고소 준비…임형준은 "선처 부탁" ('조동아리')
[스포츠조선 이우주 기자] '조동아리' 김수용이 급성 심근경색 후 생명의 은인인 김숙과 임형준을 고소한다고 해 웃음을 안겼다.
14일 유튜브 채널 '조동아리'에서는 급성 심근경색 후 무사히 회복한 김수용이 출연했다.
지난달 급성 심근경색으로 쓰러져 20분간 심정지 상태였던 김수용. 김수용이 기적적으로 회복한 건 그 자리에 함께 있던 임형준과 김숙이 적절한 응급조치로 골든타임을 지켜낸 덕이었다.
김수용이 쓰러지자 평소 심장 지병으로 응급약을 갖고 다니는 임형준은 급하게 약을 밀어넣고 CPR을 했고, 김숙은 김수용의 혀가 말리자 이를 손으로 잡아 뺐다고.
김용만은 이를 언급하며 "수용이가 살아났잖아. 근데 자기가 갈비뼈가 부러진 거에 대해서는 소송을 해야겠다고 해서 임형준이 벌벌 떨고 있다. 수용이 성격상 갈비뼈 대당 얼마씩 받을 거다. 또 혀를 붙잡은 사람은 누구냐고 찾아냈다. 혀를 피하려다가 심장이 놀란 거 같다고 했다며. 근데 숙이가 발뺌을 하더라"라고 밝혀 웃음을 안겼다.
이에 김수용은 "임형준한테 문자가 왔다. 갈비 상해로 고소한다는 얘기 들었다고 선처 부탁드린다더라. 그러면서 CPR은 김숙이 시켰다더라. 그럼 김숙만 고소하겠다고 했다"고 너스레를 떨었다.
김용만은 "숙이한테도 얘기했는데 '조동아리' 차원에서도 가만히 있으면 안 된다. 이게 영업방해다. 수용이가 얼마나 여기서 중요한 역할을 했냐. 가뜩이나 대사가 줄어드는데. 이런 사태를 발생시켰으니 숙이한테 우리 측에서 고소장이 갈 거라 했다"고 농담했다.
이에 지석진은 "이런 농담도 할 수 있다는 게 너무 좋다"고 안도했고 김용만 역시 "그동안 몰랐었는데 이제는 친구가 나한테 그런 얘기를 많이 한다. '수용이 그렇게 되도록 왜 그냥 뒀냐'더라. 그 얘기를 진짜 많이 들었다. 하룡이 형도 '수용이 왜 안 챙기냐' 했다. 이제는 우리 서로 챙기고 살아야겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.
wjlee@sportschosun.com
