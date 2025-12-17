장영란, 사람들 무시에 오열했다..."매일 혼나고 C급으로 살아" ('당…

장영란, 사람들 무시에 오열했다..."매일 혼나고 C급으로 살아" ('당일배송 우리집')
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 장영란이 힘들었던 지난 시절을 떠올리며 눈물을 흘렸다.
16일 방송된 JTBC '당일배송 우리집'에서는 김성령, 하지원, 장영란, 가비의 취향을 함께 반영해 고른 로망의 장소로 배송된 '이동식 하우스'에서 리얼한 하루살이가 공개됐다.
이날 하지원은 "곧 있으면 영란이 생일이다"면서 서프라이즈 생일 파티를 준비했다. 하지원은 케이크를 준비하고 선물과 카드를 건넸고, 장영란은 "생일 진심으로 축하한다. 이렇게 축하할 수 있어서 너무 기쁘다"고 적힌 편지를 읽으며 눈물을 흘렸다. 그때 하지원은 "슬픈 내용은 아닌데"라며 당황한 표정을 지어 웃음을 안겼다.
장영란은 "내가 울컥했던 게 뭐냐면, 항상 B급, C급으로 살았다가"라면서 "언니랑 지원이랑 가비랑 이렇게 있는 것도 너무 행복했다. '내가 열심히 하루 하루 살았더니 이런 날도 있구나' 너무 즐거웠다"며 김성령, 하지원, 가비와 함께한 하루를 떠올렸다.
이어 장영란은 "항상 지원이나 언니를 위로만 바라봤는데 같이 있는 것도 너무 행복한데"라면서 "꿈인가 생시인가 싶다"고 털어놨다. 이에 김성령은 "네가 그런 생각을 하는 줄 몰랐다"고 했고, 하지원도 "나는 언니도 있고 가비도 있지만 영란이랑 함께해서 너무 영광이다"고 했다.
장영란은 "데뷔 후 20년 넘게, 마흔 세 살 그때서야 나를 알아봐줬다. 그 전에는 맨날 혼나서 계단에서 혼자 울고 그랬었다. 많이 무시 당했다"면서 힘들었던 지난 시절을 떠올렸다.
하지원은 "나도 독하게 열심히 하긴 했는데 정말 최선을 다해 열심히 하는 사람에게는 반드시 기회가 온다"면서 "영란이 네가 만든거다. 이 순간은 네가 만든거다"고 위로 했다. 이에 가비도 "언니는 너무 받을 자격이 있는 사람이다"면서 "언니는 언제가 A급 이었다"고 했다.
