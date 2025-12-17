'돌싱' 22기 현숙♥16기 광수, 재결합 후 달달 뽀뽀..더 뜨거워진 사랑
[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 22기 현숙과 16기 광수가 재결합 후 달달한 일상을 공개하며 눈길을 끌었다.
22기 현숙은 "커플옷, 커플릴스" "크리스마스, 사랑합시다"라며 16기 광수와의 데이트 모습이 담긴 영상을 공개했다.
영상 속 22기 현숙, 16기 광수는 커플옷을 입고 뽀뽀를 하며 달콤한 분위기를 자아냈다. 재결합 후 한층 더 다정해진 모습으로 시선을 끌었다.
최근 결별 소식을 전했던 두 사람은 다시 재결합한 사실을 알려 팬들의 응원을 받았다
이들은 라이브 방송을 통해 "저희 다시 만나고 있다. 결별 소식에 걱정하셨던 분들도 계실텐데, 재회했다고 정식으로 말씀드리려고 라방을 켰다"며 "다시 연락을 주고받으며 서로 서운했던 점을 풀고, 잘못한 부분에 대해서는 사과했다. 이번에 한번 헤어지고 나서 서로를 얼마나 더 사랑했는지를 알게 됐다. 사이도 더 좋아졌다"고 솔직하게 밝혔다.
한편, 22기 현숙과 16기 광수는 각각 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 화제를 모았다.
jyn2011@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.