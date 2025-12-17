'애 둘 아빠' 이필모 "FA 시장 나왔는데 아무도 몰라"..혼신의 셀프 어필 ('라스')

[스포츠조선 이게은기자] '라디오스타'에 배우 이필모가 출연해 그동안 쌓아온 필모그래피를 웃음으로 정리한다. 한때 시청률 보증 수표로 불렸던 그는 본인 같은 '대어'가 FA 시장에 나와 있는데 아무도 모른다며 웃지 못할 고민을 털어놓는 한편, '얼굴 개인기'까지 펼치며 자기 어필을 확실히 해 이목이 쏠린다.

오늘(17일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 김태원, 이필모, 김용명, 심자윤이 출연하는 '필모를 부탁해' 특집으로 꾸며진다.

최고 시청률 40%를 넘긴 '솔약국집 아들들'을 비롯해 '며느리 전성시대', '너는 내 운명' 등 굵직한 안방극장 히트작을 남긴 이필모는 과거 시청률로 호평받던 시절의 분위기를 생생하게 전한다. "그때는 드라마 국장님이 대기하고 있었다"라는 농담 섞인 설명에 MC들이 즉각 반응하며 스튜디오에 웃음이 번진다.

작품을 위해 몸을 사리지 않았던 에피소드도 이어진다. 최근 '독수리 5형제를 부탁해!'에서 맏형 '오장수' 역으로 출연했던 그는 셀프 구원투수를 자처하며 투입됐던 캐스팅 비하인드를 비롯해, 무명 시절 '대장금'에 출연해 주연 배우 이영애, 지진희를 당황하게 만들었다는 잊지 못할 본인의 일촉즉발 에피소드까지 털어놓으며 예상 밖 웃음을 안긴다.


또한 이필모는 두 아이의 아빠가 된 이후 달라진 마음가짐을 전한다. 특히 그는 아내 서수연과 결혼 후 달라진 일상을 전하면서, 두 사람이 처음 만난 '연애의 맛' 제작진은 몰랐던 비밀을 털어놓는 등 입담이 폭주한다.

이필모의 예능감은 얼굴 개인기에서 정점을 찍는다. '얼굴 개인기'를 선보이며 유세윤을 단숨에 '개코원숭이'로 만드는 등 현장을 단숨에 웃음바다로 만드는데, 서울예대 시절 '주윤발'로 불렸다는 '실물 미남'의 에피소드도 공개돼 '반전 웃음'까지 안긴다.

여기에 '가화만사성'에서 함께 호흡을 맞췄던 김소연과의 촬영 비하인드도 공개된다. 김소연, 이상우 부부를 탄생시킨 드라마 '가화만사성'을 촬영하며 이필모는 예상치 못한 '뒤통수(?)'를 맞았다고 전해 MC들과 출연진 모두 폭소를 터뜨린다.

시청률 보증 수표 시절부터 현재의 고민까지, 웃음으로 풀어낸 이필모의 필모 정리는 오늘(17일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.


한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

