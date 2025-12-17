'심형탁 子' 하루, 괄사 리프팅·두피 관리 받았다..만찢남 비주얼 ('슈돌')

기사입력 2025-12-17 08:19


[스포츠조선 이게은기자] 배우 심형탁이 '비주얼 천재' 하루를 위해 심스테틱을 오픈한다.

'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다. 2023년 은우에 이어 지난 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 '슈돌' 정우가 2주 연속 10위권 안에 오르며 최연소 최강 화제성 형제임을 입증했고, 지난 8월 2주차 동일 부문에서 '슈돌' 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 지난 7월 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.

오늘(17일) 방송되는 '슈돌' 601회는 '넌 감동이었어' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께하는 가운데, 심형탁이 아들 하루의 비주얼 관리에 나선다.

심형탁은 오직 하루만을 위한 홈케어에 돌입한다. 하루의 뽀얀 피부를 더욱 촉촉하게 만들어줄 피부관리와 풍성한 머리칼 사이사이를 자극해 순환을 돕는 두피 괄사 마사지를 준비한 것.

특히 하루의 비주얼이 심상치 않은 귀여움을 자랑한다. 하루는 팩을 붙였음에도 불구하고 러블리 끝판왕의 면모를 뽐내 자타공인 '비주얼 천재'임을 보여준다. 심형탁은 "우리 하루 비주얼이 굉장해"라며 나날이 갱신하는 미모에 감탄을 터트린다고.

하루는 풍성한 머리칼 사이로 괄사를 움직이는 아빠의 손길에 가만히 몸을 맡긴 데 이어 아빠를 따라하는 듯 문어 모양의 괄사를 들고 손을 위아래로 움직이며 괄사 댄스를 선보여 귀여움을 치솟게 한다. 귀여움이 폭발하는 하루의 관리 루틴 최고봉은 바로 심아빠표 '볼살 리프팅'. 심아빠가 괄사로 턱 주변을 가볍게 마사지하자 하루의 트레이드 마크인 찹쌀떡 같은 볼살이 요동쳐 심장을 부여잡게 한다.

그런가 하면, 심아빠의 '볼살 리프팅'에 MC 랄랄이 격하게 반응한다. 랄랄은 "하루 볼살에서 1g도 빠지면 안돼요"라며 하루의 매력 포인트인 '볼살 사수'를 외쳐 격한 공감을 이끌어냈다는 후문.

심아빠 표 홈케어를 받고 미모를 제대로 뽐내는 하루의 모습은 오늘 방송되는 '슈돌'에서 만날 수 있다.


KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

