"선수때보다 더 강해졌다"…감독된 김연경에 대한 평가, 확 바꼈다→놀라운 지도력에 '충격'(다시쓰는 스카우팅 리포트)
[스포츠조선 고재완 기자] 배구 전문가 4인이 신인감독 김연경을 냉철하게 평가한다.
17일 밤 9시 30분 방송되는 '다시 쓰는 스카우팅 리포트'는 7전 5승 2패, 승률 71%를 기록한 '필승 원더독스'의 성장기를 조명한다. 창단 초기, 김연경 감독과 선수들에 대해 냉철한 평가를 내렸던 배구 전문가들이 김연경 감독과 선수들의 성장 과정을 돌아보며 평가하고 가능성을 진단한다.
이날 전 여자배구 이정철 감독은 '필승 원더독스'를 이끈 김연경 감독에 대해 "선수 때 보다 더 세졌다. 배구에 대한 애착이 느껴졌다. 이제 감독이라고 호칭해도 되겠다"고 인정한다. 전 남자배구 최태웅 감독 역시 "선수 시절 현장감이 남아있어 경기를 읽는 직관력이 빨랐다. 해석력이 놀라웠다"며 김연경의 지도력에 높이 평가한다.
지도자, 분석관 등 전문가들이 모인만큼 김연경 감독에 공감하는 모습도 보였는데. 마지막 흥국생명과의 경기 당시, 김연경 감독이 비디오 판독을 기다리던 중 백채림 선수를 교체 선수로 불렀으나 선수 스스로 인·아웃을 판단하는 안일한 태도에 역대급 분노를 터트린 바 있다. 이에 전 여자배구 감독 이정철의 냉탕과 온탕을 가는 화법이 웃음을 자아냈다고.
한편, '다시 쓰는 스카우팅 리포트'에서는 김연경 감독뿐 아니라 인쿠시, 이나연, 문명화, 구혜인, 구솔 등 선수들에 대한 냉정한 평가도 공개될 예정이다.
언더에서 원더로 도약한 '필승 원더독스'의 진짜 이야기를 담은 '다시 쓰는 스카우팅 리포트'는 12월 17일 수요일 밤 9시 30분, 오직 MBC에브리원에서만 만나 볼 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
