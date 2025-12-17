"선수때보다 더 강해졌다"…감독된 김연경에 대한 평가, 확 바꼈다→놀라운 지도력에 '충격'(다시쓰는 스카우팅 리포트)

기사입력 2025-12-17 09:44


"선수때보다 더 강해졌다"…감독된 김연경에 대한 평가, 확 바꼈다→놀라운…

[스포츠조선 고재완 기자] 배구 전문가 4인이 신인감독 김연경을 냉철하게 평가한다.

17일 밤 9시 30분 방송되는 '다시 쓰는 스카우팅 리포트'는 7전 5승 2패, 승률 71%를 기록한 '필승 원더독스'의 성장기를 조명한다. 창단 초기, 김연경 감독과 선수들에 대해 냉철한 평가를 내렸던 배구 전문가들이 김연경 감독과 선수들의 성장 과정을 돌아보며 평가하고 가능성을 진단한다.

이날 전 여자배구 이정철 감독은 '필승 원더독스'를 이끈 김연경 감독에 대해 "선수 때 보다 더 세졌다. 배구에 대한 애착이 느껴졌다. 이제 감독이라고 호칭해도 되겠다"고 인정한다. 전 남자배구 최태웅 감독 역시 "선수 시절 현장감이 남아있어 경기를 읽는 직관력이 빨랐다. 해석력이 놀라웠다"며 김연경의 지도력에 높이 평가한다.

지도자, 분석관 등 전문가들이 모인만큼 김연경 감독에 공감하는 모습도 보였는데. 마지막 흥국생명과의 경기 당시, 김연경 감독이 비디오 판독을 기다리던 중 백채림 선수를 교체 선수로 불렀으나 선수 스스로 인·아웃을 판단하는 안일한 태도에 역대급 분노를 터트린 바 있다. 이에 전 여자배구 감독 이정철의 냉탕과 온탕을 가는 화법이 웃음을 자아냈다고.

한편, '다시 쓰는 스카우팅 리포트'에서는 김연경 감독뿐 아니라 인쿠시, 이나연, 문명화, 구혜인, 구솔 등 선수들에 대한 냉정한 평가도 공개될 예정이다.

언더에서 원더로 도약한 '필승 원더독스'의 진짜 이야기를 담은 '다시 쓰는 스카우팅 리포트'는 12월 17일 수요일 밤 9시 30분, 오직 MBC에브리원에서만 만나 볼 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"'조폭 연루설' 조세호, 이 정도면 은퇴해야" '도라이버3' PD, 아찔한 발언

2.

전원주, 60년만 안타까운 고백..."졸업생들 욕할까봐 숙대 나왔다는 말 못해" ('전원주')

3.

'최진실 딸' 최준희, 눈·코→안면윤곽 이어 또 성형 "악플은 그만"

4.

'재혼' 이상민, 60억 빚 청산 후 '전세사기' 당했다 "어머니 돌아가시고 겪어" ('괴담노트')

5.

'송종국 딸' 송지아, 프로 골퍼 된지 4개월만 겹경사..."입단식"

연예 많이본뉴스
1.

"'조폭 연루설' 조세호, 이 정도면 은퇴해야" '도라이버3' PD, 아찔한 발언

2.

전원주, 60년만 안타까운 고백..."졸업생들 욕할까봐 숙대 나왔다는 말 못해" ('전원주')

3.

'최진실 딸' 최준희, 눈·코→안면윤곽 이어 또 성형 "악플은 그만"

4.

'재혼' 이상민, 60억 빚 청산 후 '전세사기' 당했다 "어머니 돌아가시고 겪어" ('괴담노트')

5.

'송종국 딸' 송지아, 프로 골퍼 된지 4개월만 겹경사..."입단식"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 뒤 폭망" 英 BBC 경악! 토트넘 '충격' 수치…'포스테코글루 감독 시절이 더 높았다'

2.

[단독]'조용한 킬러' 연령별 대표팀 핵심 김용학, 포항 스틸러스 '전격' 복귀…'임대 이적'

3.

김하성 때문에 사치세 터졌다! 애틀란타의 간절함 이 정도였다니.. 결국 선을 넘었다

4.

충격의 PS 탈락 그 후…에비역 잠수함의 500구↑ 절치부심 "싸울 준비가 되도록" [인터뷰]

5.

문체부, 대통령-국민 업무보고 '신뢰받는 스포츠+건강한 국민' "(성)폭력 신고 접수시, 대회출전 금지→48시간내 스포츠공정위 소집"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.