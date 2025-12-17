[SC현장] '흑백요리사2' PD "너무 큰 변화보다는 완성도에 집중…시즌1때 고사 셰프들, 직접 흑수저로 지원 놀랐다"

최종수정 2025-12-17 12:35

[SC현장] '흑백요리사2' PD "너무 큰 변화보다는 완성도에 집중…시…
'백수저' 정호영, 후덕죽, 선재스님, 손종원, '흑수저' 술 빚는 윤주모, 프렌치 파파, 중식마녀, 아기 맹수(왼쪽부터)가 17일 서울 JW 메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2' 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com

[스포츠조선 고재완 기자] 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'가 시즌2로 돌아왔다.

오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 '흑수저' 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 '백수저'들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'(이하 흑백요리사2)가 지난 16일 첫 공개됐다.

'흑백요리사2'는 17일 서울 JW 메리어트 동대문에서 기자간담회를 열고 더 강력해진 '맛' 진검승부에 대해 설명했다.

연출을 맡은 김학민 PD는 "우선 (시즌2로) 살아남아서 다행이다(웃음). 많은 고민이 있었다. 시즌1이 너무 큰 사랑을 받아서 무게감이 크게 느껴졌다. 어떻게 준비할까 고민을 많이 했다"며 "너무 큰 변화, 변화를 위한 변화는 독이 될 수 있다. 사랑 받았던 요소들은 그대로, 조금 보완해서 가져오고 아쉬웠던 요소들은 변화를 시켜서 완성도 있게 하려고 노력했다"고 설명했다.

'히든 백수저' 2명, 최강록, 김도윤 셰프에 대해서는 "시즌2인 만큼 이런 장치가 필요하다고 생각했다. 재도전이라는 롤을 부여할 때 시즌1에서 '어떤 분들을 궁금해할까', '더 보고 싶어할까'를 고민하다 섭외요청을 드렸다"고 전했다. 공동연출을 맡은 김은지 PD는 "촬영할 때 두 분이 등장했을 때가 너무 떨렸던 순간이다. 그 때 셰프 100명에 스태프 100명이 있었다. 그 심사 순간에 정말 고요했다. 두 분의 결과가 나왔을때 작가들은 정말 눈물을 보였었다. 함께 기뻐하고 안타까워했다. 98분의 셰프들이 아무도 모르게 미션을 준비해야했다. 그래서 초반부의 하이라이트를 만들 수 있어서 감사하다는 말씀 드리고 싶다"고 회상했다.

김은지 PD는 이어 "시즌1은 제작진 모두에게 용기를 준 시즌이었던 것 같다. 시즌1에서 고사하셨던 분들이 자진해서 지원해주신 분들도 있고 흑수저로 지원해주신 분들도 있어서 놀랐다. 제작진도 놀랐다. 후덕죽 셰프님과 선재스님에게는 무례할까봐 시즌1에선 제안을 못드렸는데 이번에 제안을 드렸는데 선뜻 수락해주셔서 놀랐고 자랑할 수 있어서 다행이다"라고 웃었다.

또 김학민 PD는 시즌1의 냉장고 대신 시즌2에는 특산물이 등장하는 것에 대해선 "시즌1이 해외에서도 잘 됐기 때문에 냉장고보다는 특산물을 내세우기로 했다. 아직 해외에 알려지지 않거나 많이 알려진 한국의 특산물을 내세우는 것이 좋겠다고 결정했다"고 설명했다.


[SC현장] '흑백요리사2' PD "너무 큰 변화보다는 완성도에 집중…시…
김학민 PD(왼쪽)와 김은지 PD가 17일 JW 메리어트 동대문에서 열린 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2' 기자간담회에 참석해 질문에 답하고 있다.허상욱 기자wook@sportschosun.com
이날 제작발표회에는 백수저 중에선 선재스님, 후덕죽, 정호영, 손종원 셰프가, 흑수저 중에서는 1라운드 흑백대전에 진출한 술빚는 윤주모, 중식마녀, 아기맹수, 프렌치파파 등 8인이 참석했다.


중식셰프 후덕죽은 "난 57년차다. 긴 세월이지만 요리에선 그렇게 길지 않다. 요리는 끝도 없다. 지금에서야 알게되는 것도 많다"면서 "'나이 많은데 왜 현장에 있냐'고 하지만 한 사람이라도 후배를 가르칠 수 있고 손녀손자뻘 젊은 친구들에게 배울 수 있다는 마음이 있다. 또 그런게 내 행복이다"라는 마음가짐을 전했다.

선재 스님도 "우리 일상의 삶이 수행이다. 고민 끝에 출연을 결정했고 99명의 수행자를 만났다. 눈에 보이지 않는 몇백명의 수행자들을 만났다. 많은 수행자들을 만나고 여러분들도 이번 방송을 통해 음식에 대해 생각하실 것 같다. 누구나 먹고 산다. 함께 하신 분들의 삶을 존중하고 실력을 존중해주고 싶다"고 소감을 전했다.

'흑백요리사' 시즌1은 넷플릭스 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 글로벌 TOP 10 TV 비영어 부문 1위를 차지했다. OTT 예능 최초 한국 갤럽 '한국인이 좋아하는 프로그램' 2024년 9월 조사에서 1위를 기록하며 한국과 글로벌 열풍을 불러일으켰다.

시즌2에서는 미쉐린 2스타 이준부터 한식과 양식 각각 미쉐린 1스타를 거머쥔 손종원, 대한민국 1호 사찰음식 명장 선재스님, 57년차 중식 대가 후덕죽, 47년차 프렌치 대가 박효남, 대한민국 대표 스타 셰프 정호영·샘킴·레이먼킴, '마스터셰프 코리아 시즌4' 심사위원 송훈, '한식대첩 시즌3' 우승자 임성근 등 18인과 시즌1 출신 최강록 김도윤 등 백셰프들의 위용이 첫 공개됐다. 칼을 제대로 갈고 나온 흑셰프들의 면모 역시 치열한 요리 계급 전쟁을 예고했다. 시즌1이었다면 백수저 급이었을 흑셰프들이 대거 출격한데 이어 평냉신성부터 줄서는 돈가스, 부채도사, 떡볶이 명인, 수타킹, 5성급 김치대가 등 다양한 장르에서 일가견이 있는 흑셰프들이 쟁쟁한 경연을 치르는 중이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'서울대 출신' 조수빈 아나 "박지성, 내 스펙 숨 막힌다며 소개팅 거절"

2.

[단독] 유아인 돌아온다..장재현 손 잡고 3년 만의 복귀

3.

조인성은 왜 박나래를 피했나…'나래바' 거절, 8년 만에 재소환[SC이슈]

4.

박보검, 박나래 ‘나래바’ 최다 초대 스타…“소속사 공문까지” 발언 재조명

5.

'50억家' 야노시호 "도쿄 집 내 명의.. ♥추성훈에 월세 받아"

연예 많이본뉴스
1.

'서울대 출신' 조수빈 아나 "박지성, 내 스펙 숨 막힌다며 소개팅 거절"

2.

[단독] 유아인 돌아온다..장재현 손 잡고 3년 만의 복귀

3.

조인성은 왜 박나래를 피했나…'나래바' 거절, 8년 만에 재소환[SC이슈]

4.

박보검, 박나래 ‘나래바’ 최다 초대 스타…“소속사 공문까지” 발언 재조명

5.

'50억家' 야노시호 "도쿄 집 내 명의.. ♥추성훈에 월세 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

'월드컵 죽음의 조' 일본 눈물 흘릴 지경, 32강 유력 상대 모로코 승승장구 '발롱도르급 선수 없이 아랍컵 결승'

2.

손흥민 초비상사태, MLS 우승 못합니다...메시+레반도프스키 GOAT 듀오 탄생 가능성 "인터 마이애미 적극적 움직임"

3.

[공식발표]"일본에 가겠습니다" 이제 겨우 스물다섯, 거포 기대주 왜 은퇴하나

4.

다년계약 제안 거부한 김하성, ATL은 "장기적으로는 이곳에 남아주길" 연장계약 가능성 시사

5.

'충격 은퇴 위기' 박찬호 대기록 못 깨나…또 수술, 678억 계약 남았는데 어쩌나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.