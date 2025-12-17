CJ ENM, KBO리그 이어 '2026 WBC' 중계권도 확보…"스포츠…

[고재완의 K-ShowBIZ] CJ ENM이 '2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)' 중계권을 확보했다.
WBC(World Baseball Classic)는 미국 메이저 리그 베이스볼 사무국과 선수협회, 세계야구소프트볼연맹이 주관하는 야구 국가대항전이다. 2006년에 창설되었으며, 4년마다 개최되어 올해 6회차를 맞이했다. 각국의 정상급 선수들이 참가하는 국제 야구 대회로 전세계 야구팬들의 많은 사랑을 받고 있다. 대한민국은 2006년 3위, 2009년 준우승을 기록한바 있다.
이번
'2026 WBC(World Baseball Classic)'에는 20개국이 참가하며, 2026년 3월 5일부터 17일까지 진행된다. 대한민국 국가대표팀은 최근 진행된 '2025 K-BASEBALL SERIES' 평가전에서 체코를 완파했고, 일본과는 1무 1패를 기록하며 '2026 WBC'에서의 활약을 더욱 기대하게 만들었다. 대한민국 대표팀은 오는 2026년 3월 2일과 3일, 이틀간 일본 프로야구 한신 타이거즈 및 오릭스 버팔로즈와 맞붙는 '2026 WBC' 공식 시범경기를 통해 본 대회 전 최종 점검에 나설 예정이다.
CJ ENM 관계자는 "세계적인 스포츠 이벤트 중 하나인 WBC 중계권 체결을 통해 스포츠 콘텐츠 분야에서의 전략적 포트폴리오 확장을 더욱 본격적으로 이루게 되었다. 앞으로도 스포츠를 사랑하는 시청자들의 니즈를 선도할 수 있는 경쟁력 있는 콘텐츠 확보에 꾸준히 나서겠다"고 전했다.
'2026 WBC(World Baseball Classic)'는 디지털에선 TVING 독점으로 전경기가 생중계되며, TV는 지상파 3사와 계열 스포츠채널, 그리고 tvN SPORTS 채널에서 중계될 예정으로 세부적인 방송계획은 논의 중에 있다.
한편, CJ ENM은 2024~2026 KBO 리그 유무선 중계권을 바탕으로 TVING에서 멀티뷰, 타임머신 기능, 현장음 중계 등으로 시청 경험을 강화하고, 팬덤 중심의 라이브 콘텐츠 '팬덤중계'와 티빙만의 특별한 중계 콘텐츠 '티빙 슈퍼매치' 등으로 팬 접점을 확장해 중계권을 차별화된 팬 경험으로 연결한 바 있다. 이 외에도 10년간의 대한축구협회(KFA) 경기, 6년간의 롤랑가로스 독점 중계, 4년간의 한국프로농구연맹(KBL) 주관 대회 중계방송권 등 폭넓은 종목의 중계권을 확보하며 다각화된 스포츠 콘텐츠 전략을 이어가고 있는 것. 여기에
'2026 WBC(World Baseball Classic)' 중계권까지 확보하며 스포츠 중계 역량을 고도화하고 콘텐츠 경쟁력 강화에 더욱 박차를 가하겠다는 포부다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com