'몸무게 세자릿수' 신기루, '제로 음료' 불신 "대체당도 안 좋아 잘 안 마셔"
[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 신기루가 제로 음료에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.
17일 '뭐든하기루' 채널에는 '굴보쌈 먹으면서 팬들이랑 눈치쌈 했기루'라는 영상이 공개됐다.
제작진은 신기루에게 제로 탄산 음료를 마시는지에 대해 질문했고, 신기루는 "저는 탄산을 안 좋아한다. 솔직히 단 거를 달고 살지 않는 이상, 그냥 먹어도 될 것 같은데 너무 '제로' '제로' 이 XX 하니까"라며 꾸밈없이 자신의 생각을 밝혀 웃음을 안겼다.
이어 "그렇다고 제로를 먹는다고 살이 빠지는 게 아니지 않나. 저도 공부를 해봐야 할 것 같다. 아직 팩트 체크를 못 해서 확언을 못하지만, 제로도 어쨌든 단맛을 내기 위해 대체당을 넣는다. 대체당으로 맛을 낸 것 역시 설탕을 넣은 것과 몸에 안 좋은 점에서는 비등하다고 들었다"라고 설명했다.
제작진은 "아까 (제작진끼리) 얘기를 했는데 기루님이 한 말과 똑같은 말이 나왔다. 제로도 당이 올라가는데 왜 먹냐고 했다"라며 공감했다.
