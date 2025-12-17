[공식] 박나래→키 연이은 하차..''놀토' 측 "후반작업 최선, 새멤버 충원은 NO"

최종수정 2025-12-17 17:39

[공식] 박나래→키 연이은 하차..''놀토' 측 "후반작업 최선, 새멤버…

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 샤이니의 키가 이른바 '주사이모'로 불리는 인물에게 불법 의료 시술을 받은 사실을 인정한 가운데, 그가 출연해온 tvN 예능 프로그램 '놀라운 토요일(놀토)' 측이 공식 입장을 밝혔다.

17일 '놀토' 제작진은 "키의 방송 중단 의사를 존중하기로 했다"며 "향후 진행되는 녹화부터는 프로그램에 참여하지 않을 예정"이라고 전했다.

다만 이번 주 방송분은 이미 키와 박나래가 함께 녹화를 마친 상태다. 박나래는 지난 8일 갑질 논란과 불법 의료 의혹에 휩싸이며 모든 방송 활동에서 하차한 바 있다.

이에 대해 제작진은 "해당 회차는 예정대로 방송될 수 있도록 최선을 다해 후반 작업을 진행 중"이라고 설명했다.

또한 새 멤버 충원 계획에 대해서는 "현재로서는 없다"고 선을 그었다. 이에 따라 '놀라운 토요일'은 당분간 신동엽을 중심으로 김동현, 문세윤, 넉살, 소녀시대 태연, 한해, 피오, 붐, 입짧은 햇님 체제로 녹화를 이어갈 예정이다.

앞서 박나래가 불법 의료 시술 의혹을 받는 인물 이모 씨로부터 시술을 받았다는 의혹이 제기된 이후, 키 역시 해당 인물과 친분이 있다는 주장이 제기되며 논란이 확산됐다.

이에 대해 키의 소속사 SM엔터테인먼트는 17일 공식 입장을 통해 "지인의 추천으로 이모 씨가 근무하던 강남구 소재 병원을 방문했으며, 당시에는 그를 의사로 처음 알게 됐다"고 밝혔다. 이어 "이후에도 해당 병원에서 지속적으로 진료를 받아왔고, 병원 방문이 어려운 경우에는 몇 차례 자택에서 진료를 받은 적도 있다"며 "의사로 알고 있었고 별다른 문제 제기가 없었던 상황에서 불법 소지가 있을 것이라고 인지하지 못했다"고 설명했다.

논란이 이어지자 키는 결국 활동 중단을 결정했다. 소속사는 "키는 사안의 엄중함을 깊이 인식하고 있으며, 현재 예정돼 있던 일정과 출연 중이던 프로그램에서 하차하기로 했다"며 "팬 여러분을 비롯한 모든 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 전했다.

한편 박나래는 전 매니저들에 대한 갑질과 불법 의료 행위 의혹에 휩싸여 방송 활동을 전면 중단했다. 전 매니저들은 술자리 강요, 안주 심부름, 파티 뒷정리 등을 이유로 24시간 대기하며 괴롭힘과 폭언을 당했다고 주장했다. 특히 갑질의 무대가 된 중심이 '나래바'로 언급되면서 과거 '나래바' 에피소드에 웃음짓던 대중들의 여론이 돌아서고 있다. 또 대리처방, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등도 주장하며 박나래를 허위사실적시 명예훼손, 정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 이후 박나래도 공갈 혐의로 맞고소했다.

