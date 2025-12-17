[공식] 샤이니 키, '활동 중단' 선언에…'뜬뜬' 제작진 "'옷장털이범…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 유튜브 채널 '뜬뜬' 제작진이 그룹 샤이니 키가 진행을 맡은 '옷장털이범 리부트'의 제작을 중단하기로 결정했다.
최근 키는 방송인 박나래와 함께 불법 의료 시술 의혹을 받는 '주사이모' 이 모씨와의 친분설에 휩싸였다. 이날 키 소속사 SM엔터테인먼트는 "키는 본 사안의 엄중함을 인식해, 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서 하차하기로 결정했다"고 밝혔다. 키도 자신의 개인 계정을 통해 "저를 믿고 응원해준 분들께 너무나 죄송하고 부끄러운 마음"이라며 "이번 일과 관련해 제가 할 수 있는 모든 일을 성실히 하겠다"고 고개를 숙였다.
안녕하세요. 채널 <뜬뜬> 제작진입니다.
<옷장털이범 리부트>는 이후 업로드를 중단합니다.
출연자의 입장과 관련 상황을 종합적으로 고려한 결과,
제작진은 해당 콘텐츠의 제작을 마무리하기로 결정했습니다.
그간 콘텐츠를 아껴주시고 지켜봐주신
구독자 여러분께 진심으로 감사드리며,
갑작스러운 소식에 대해 너른 양해를 부탁드립니다.
감사합니다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com