침묵 깬 키, '주사 이모' 진료 인정...뜬뜬 측 "'옷장털이범 리부트' 제작 마무리" [공식]

기사입력 2025-12-17 17:59


[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 샤이니 멤버 키가 불법 의료 행위 의혹을 받는 '주사이모'로부터 진료를 받은 적이 있다고 인정한 가운데, 유튜브 콘텐츠 '옷장털이범 리부트'의 제작과 업로드가 중단된다.

17일 유튜브 채널 '뜬뜬' 제작진은 키가 MC를 맡은 '옷장털이범 리부트'의 제작을 마무리 하기로 결정했다.

제작진은 "'옷장털이범 리부트'는 이후 업로드를 중단한다"면서 "출연자의 입장과 관련 상황을 종합적으로 고려한 결과, 제작진은 해당 콘텐츠의 제작을 마무리하기로 결정했다"고 밝혔다.

최근 개그우먼 박나래가 이른바 '주사 이모' 이 씨로부터 불법 의료 행위를 받았다는 의혹에 휩싸인 가운데, 이 씨가 SNS를 통해 키의 집을 방문한 사진이 주목 받으며 키도 불법 의료 행위를 받은 것이 아니냐며 추측이 쏟아졌다.

이후 침묵을 지키던 SM측과 키는 이날 불법 의료 행위를 인정했다.

SM 측은 "키는 지인의 추천을 받아 이 모 씨가 근무하는 강남구 소재의 병원에 방문하여 그를 의사로 처음 알게 됐다. 키는 이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다"면서 "이는 이 모 씨를 의사로 알고 있었고 그도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분"이라고 밝혔다.

이어 "키는 최근 이 모 씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며, 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있다"면서 "키는 본 사안의 엄중함을 인식해, 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정했다"고 밝혔다.

키 또한 자신의 SNS를 통해 "스스로 이런 일들과는 멀리 할 수 있을거라 자부해왔는데, 그런 생각이 더욱 현명하게 주변을 돌아보지 못하게 한 것 같아 나를 믿고 응원해준 많은 분들께 너무나 죄송하고 부끄러운 마음"이라면서 사과했다.


이어 키는 "이번 일과 관련하여 제가 할 수 있는 모든 일을 성실히 하겠습니다. 다시 한 번 제 자신과 주변을 돌아보는 시간을 갖겠다"고 덧붙였다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

