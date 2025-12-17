침묵 깬 키, '주사 이모' 진료 인정...뜬뜬 측 "'옷장털이범 리부트…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 샤이니 멤버 키가 불법 의료 행위 의혹을 받는 '주사이모'로부터 진료를 받은 적이 있다고 인정한 가운데, 유튜브 콘텐츠 '옷장털이범 리부트'의 제작과 업로드가 중단된다.
최근 개그우먼 박나래가 이른바 '주사 이모' 이 씨로부터 불법 의료 행위를 받았다는 의혹에 휩싸인 가운데, 이 씨가 SNS를 통해 키의 집을 방문한 사진이 주목 받으며 키도 불법 의료 행위를 받은 것이 아니냐며 추측이 쏟아졌다.
이어 "키는 최근 이 모 씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며, 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있다"면서 "키는 본 사안의 엄중함을 인식해, 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서는 하차하기로 결정했다"고 밝혔다.
키 또한 자신의 SNS를 통해 "스스로 이런 일들과는 멀리 할 수 있을거라 자부해왔는데, 그런 생각이 더욱 현명하게 주변을 돌아보지 못하게 한 것 같아 나를 믿고 응원해준 많은 분들께 너무나 죄송하고 부끄러운 마음"이라면서 사과했다.
이어 키는 "이번 일과 관련하여 제가 할 수 있는 모든 일을 성실히 하겠습니다. 다시 한 번 제 자신과 주변을 돌아보는 시간을 갖겠다"고 덧붙였다.
anjee85@sportschosun.com