장영란, 장도연 견제했나..."신경 쓰였지만, 잘되길 바란다"('A급 장…

장영란, 장도연 견제했나..."신경 쓰였지만, 잘되길 바란다"('A급 장영란')

기사입력 2025-12-17 19:32


[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 장영란이 같은 소속사가 된 장도연에 "잘되길 바란다"고 솔직하게 털어놨다.

17일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 "진짜 이혼결심? 한달에 1억? 역대급 솔직한 장영란 거짓말탐지기 결과 최초공개"라면서 영상이 게재됐다.

영상 속 장영란은 거짓말탐지기 착용 후 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.

먼저 장영란은 '나는 A급이라고 생각하지만 이미지상 B급 연기하는거다'는 질문에 '아니다'고 답했지만, 거짓이었다.

이에 제작진은 "연예인 병 걸렸다"며 증거로 입술 5분 바른거를 언급하자, 장영란은 "아니다. 평생 B급, C급이다"며 웃었다. 그는 "그건 정말 미안하다. 메이크업 담당 친구가 몇 시간을 기다려서 입술 하나 바르려고 따라 왔는데 '내가 바르겠다'고 말하고 나가는 거 자체가 이 친구가 상처 받을 것 같더라"며 "배려였다. 그 뒤로 애가 트라우마가 생겼다. 첫 출장이라서 그랬다"며 해명했다.


또한 장영란은 '홍현희, 이지혜보다 내가 더 낫다'는 질문에 '아니오'라고 답했다. 그러나 이는 거짓으로 판명났다.

장영란은 "진짜 아니다"면서 "밑으로 보는 게 아니다. 현희랑 지혜 셋 다 동급인데 성격이 다 다르다. 지혜는 뭐든지 열심히 하는 스타일이고 현희는 탁 질러대는 스타일이다. 나는 상황을 즐기는 스타일"이라고 설명했다. 이어 그는 "예능을 들어갈 때 현희와 지혜보다는 내가 스트레스를 좀 덜 받지 않을까라는 생각은 있다"면서 "더 낫다는 아니다"고 했다. 그러면서 장영란은 "근데 그 중에서 내가 성격은 제일 좋다는 생각은 한다"고 해 웃음을 안겼다.

이어 '소속사 여자 예능인 원탑이라고 생각했는데 장도연 들어오고 나서 신경 쓰인다'는 질문에 '아니다'고 했지만 '거짓'이었다.


장영란은 "신경 쓰인다는 거 보다 '잘됐다'"면서 "솔직히 말해서 소속사 홈페이지 가면 사진이 나온다. 잘 나가는 사람들 위주로 하고 난 다음에 여자는 내가 제일 먼저 나온다. 도연이 들어와서 한번 확인한 적은 있다"고 털어놨다. 이어 그는 "근데 안 바꿨더라"면서 "장도연 정말 잘되길 바란다. 내가 너무 좋아하는 연예인"이라고 말해 눈길을 끌었다.

