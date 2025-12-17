[공식] 권유리, 지인 사칭·허위사실 유포 피해 강경 대응…SM "선처 없다" (전문)

권유리. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 소녀시대 멤버 겸 배우 권유리 측이 허위사실 유포에 대한 강경 대응을 시사했다.

소속사 SM엔터테인먼트는 17일 "최근 권유리의 지인임을 사칭하는 등 허위사실을 유포하여 명예를 훼손한 자에 대해 벌금형 등의 처벌이 확정되었으며, 이외에도 여러 사건에 대한 수사·조사가 진행 중에 있음을 말씀드린다"고 밝혔다.

소속사는 "당사는 팬 여러분의 제보와 상시 모니터링을 통해 인스타그램, X, 유튜브 등 각종 플랫폼에서 권유리를 대상으로 악의적인 게시물을 작성한 자에 대한 법적 대응을 지속적으로 진행하고 있다"고 전했다.

이어 "당사는 소속 아티스트의 권리를 침해하는 모든 불법행위에 대하여 어떠한 선처나 합의 없이 강경하게 대응할 예정이며, 민·형사상 가능한 모든 조치를 취할 것"이라고 덧붙였다.

끝으로 "앞으로도 소속 아티스트의 권익 보호를 위하여 모든 방면에서 최선의 노력을 다할 것이며, 이와 같은 행위로 처벌받는 일이 없도록 각별한 주의를 당부드린다"고 강조했다.

한편 권유리는 2026년 1월 24일 연세대학교 신촌캠퍼스백주년콘서트홀에서 '2026 YURI's 3rd FANMEETING TOUR in SEOUL YURIVERSE'를 개최한다.

이하 SM엔터테인먼트 입장 전문.

안녕하세요.


SM 엔터테인먼트입니다.

소속 아티스트 권유리에 대한 권리 침해 행위와 관련하여 안내드립니다.

당사는 팬 여러분의 제보와 상시 모니터링을 통해 인스타그램, X, 유튜브 등 각종 플랫폼에서 권유리를 대상으로 악의적인 게시물을 작성한 자에 대한 법적 대응을 지속적으로 진행하고 있습니다.

최근 권유리의 지인임을 사칭하는 등 허위사실을 유포하여 명예를 훼손한 자에 대해 벌금형 등의 처벌이 확정되었으며, 이외에도 여러 사건에 대한 수사/조사가 진행 중에 있음을 말씀드립니다.

당사는 소속 아티스트의 권리를 침해하는 모든 불법행위에 대하여 어떠한 선처나 합의 없이 강경하게 대응할 예정이며, 민·형사상 가능한 모든 조치를 취할 것입니다.

앞으로도 소속 아티스트의 권익 보호를 위하여 모든 방면에서 최선의 노력을 다할 것이며, 이와 같은 행위로 처벌받는 일이 없도록 각별한 주의를 당부드립니다.

감사합니다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

