장영란 "남편 400평 한방병원, 얘기 자체가 짜증나, 이혼할번 했었다……

장영란은 17일 공개한 자신의 유튜브 채널 'A급 장영란'에 '아무도 몰랐던 장영란의 7가지 거짓말 대폭로 (과학수사, 인성 재조명)'라는 제목의 영상을 공개했다.
영상에서 장영란은 "결혼 이후 우연이라도 전남친을 마주치거나 만난 적이 있다"는 질문에 '네'라고 답했다. 이어 "만난 게 아니라 마주쳤다"고 선을 그으며 당시 상황을 설명했다.
장영란은 첫째를 임신했을 때, 친한 후배의 공연을 보러 갔다가 무대에서 전 남자친구가 연기하는 모습을 봤다고 했다. 공연이 끝난 뒤 전 남자친구가 인사를 했고, 장영란은 "잘 지내"라고 짧게 말한 뒤 돌아왔다고 전했다. "밥 먹고 이러지 않았다"며 "처음이자 마지막"이라고 덧붙였다.
동료 비교 질문도 등장했다. 장영란은 "SMCNC 소속 여자 예능인 원탑이라고 생각했는데 장도연이 들어오고 나서 신경 쓰인다"는 질문에 '아니오'로 답했지만, 진행 과정에서 "여기서 'NO'가 나왔다"는 반응이 나오자 속내를 털어놨다.
장영란은 "SM C&C 홈페이지 가면 사진이 막 나오는데 여자는 내가 제일 먼저 나온다"고 말하며, "장도연이 들어온 뒤"한번 확인했다"고 밝혔다. 그러면서 "안 바꿨더라. 그게 살짝 신경 쓴거다"라고 해명했다. 다만 "홍현희, 이지혜보다 내가 더 낫다"는 질문에는 '아니오'로 답했고, "셋 다 동급"이라며 "밑으로 본 적은 없다"고 정리했다.
가장 강하게 반응한 건 남편의 '400평 한방병원' 이야기였다. 장영란은 "400평 한방병원 다시 하기 vs A급 장영란 채널 삭제, 더 싫은 것"을 묻자 "병원"을 선택했다. 그는 "나는 솔직히 남편이 다시는 병원을 안 했으면 좋겠다"는 질문에 '네'라고 답한 뒤, 결과를 확인하는 과정에서 "병원 얘기 자체가 짜증이 나. 난 그 정도로 싫어"라고 말했다. 장영란은 "정말 그때 힘들었다"며 "거의 이혼 한 몇 번 할 뻔 했었고, 남편 병원하면 뜯어서도 말릴 것 같다"고도 했다.
이어 "남편이 한의사가 아니었다면 사귀지도 않았을 것"이라는 질문에는 '아니에요'라고 답하며, "한의사라서가 아니라 지적인 게 좋았다"고 설명했다. 또 "평소 남편이 크게 웃기지 않지만 가족의 평화를 위해 억지 리액션을 한 게 한두 번이 아니다"라는 질문에는 '네'라고 답했다.
장영란은 영상 말미 "내새끼님도 너무 사랑한다"며 채널을 "임종 직전까지도 찍을 생각"이라고 말해 눈길을 끌었다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com