혜리, 이모된다..붕어빵 여동생, 결혼 한달 만에 임신 "아기 가졌어요"

기사입력 2025-12-17 21:31


혜리, 이모된다..붕어빵 여동생, 결혼 한달 만에 임신 "아기 가졌어요"

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 이혜리의 친동생 이혜림 씨가 임신 소식을 전했다.

17일 이혜림 씨는 자신의 SNS를 통해 "나는 가졌다. 아기인간을"이라며 임신 사실을 알렸다. 함께 공개된 사진에는 태아 초음파 사진이 담겨 있어 눈길을 끌었다. 이혜림 씨는 "제법 human다워진 삐약씨"라고 밝히며, 아기 태명이 '삐약이'임을 짐작하게 했다. 이에 이모가 되는 혜리는 "삐약삐약"이라며 새 생명을 맞이하는 설렘을 드러냈다.

이혜림 씨는 자신이 운영하는 유튜브 채널을 통해 임신을 알게 된 과정도 전했다. 그는 "임신 6주 차에야 늦게 알게 됐다. 병원에 갔더니 선생님이 '왜 이렇게 늦게 왔냐'고 하셨다"며 "생리를 하지 않아 테스트기를 해봤는데, 엄청 선명한 두 줄이 떴다"고 설명했다. 이어 "입덧, 먹덧, 양치덧 등 남편의 도움은 하나도 없었다"며 "갑자기 새벽에 먹고 싶은 음식이 생기고, 피부 트러블도 심했다"고 당시를 떠올렸다.


혜리, 이모된다..붕어빵 여동생, 결혼 한달 만에 임신 "아기 가졌어요"
앞서 이혜림 씨는 남자친구와 10년간 열애 끝에 지난 11월 결혼했다. 특히 혜리는 평소 동생과 각별한 사이였던 만큼, 결혼식에서 동생을 끌어안고 눈물을 보이는 등 훈훈한 모습을 보였다.

한편 이혜림 씨는 혜리의 유튜브 콘텐츠에도 자주 등장하며 이름을 알렸고, 현재 팔로워 11만 명을 보유한 인플루언서로 활동 중이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

2.

함소원 前남편, 한국왔다.."전처가 내 방 만들어줘, 피곤하면 자고 간다"

3.

같은 '주사 이모' 논란, 다른 선택…키는 사과·하차, 박나래는 법적 대응[SC이슈]

4.

박나래 전 남친, 경찰 고발 당했다…"매니저 개인정보 유출 정황" [SC이슈]

5.

[공식] 키, '주사 이모' 여파에…MBC '연예대상' MC 하차→전현무·장도연 2인 체제

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

2.

함소원 前남편, 한국왔다.."전처가 내 방 만들어줘, 피곤하면 자고 간다"

3.

같은 '주사 이모' 논란, 다른 선택…키는 사과·하차, 박나래는 법적 대응[SC이슈]

4.

박나래 전 남친, 경찰 고발 당했다…"매니저 개인정보 유출 정황" [SC이슈]

5.

[공식] 키, '주사 이모' 여파에…MBC '연예대상' MC 하차→전현무·장도연 2인 체제

스포츠 많이본뉴스
1.

'썩 괜찮은 계약이다. 단, 건강해야 해' 美 ESPN의 냉정한 평가, 애틀랜타의 김하성 1년 계약이 A가 아닌 이유. 건강 물음표 또 붙었다

2.

[오피셜]충남아산FC, 제 4대 사령탑으로 임관식 감독 선임

3.

'2026시즌 K리그 캐치프레이즈, 팬이 직접 정한다' 한국프로축구연맹, '캐치프레이즈 공모전' 개최

4.

[공식발표]'손흥민 없었으면 어떻게 했으려나…' 토트넘, SON 다큐멘터리 '깜짝' 공개 예고

5.

임오경X진종오X조계원 의원 주최 '대한체육회 선거제도 개선' 공청회 23일 국회서 열린다[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.