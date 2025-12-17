혜리, 이모된다..붕어빵 여동생, 결혼 한달 만에 임신 "아기 가졌어요"

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 겸 배우 이혜리의 친동생 이혜림 씨가 임신 소식을 전했다.
17일 이혜림 씨는 자신의 SNS를 통해 "나는 가졌다. 아기인간을"이라며 임신 사실을 알렸다. 함께 공개된 사진에는 태아 초음파 사진이 담겨 있어 눈길을 끌었다. 이혜림 씨는 "제법 human다워진 삐약씨"라고 밝히며, 아기 태명이 '삐약이'임을 짐작하게 했다. 이에 이모가 되는 혜리는 "삐약삐약"이라며 새 생명을 맞이하는 설렘을 드러냈다.
이혜림 씨는 자신이 운영하는 유튜브 채널을 통해 임신을 알게 된 과정도 전했다. 그는 "임신 6주 차에야 늦게 알게 됐다. 병원에 갔더니 선생님이 '왜 이렇게 늦게 왔냐'고 하셨다"며 "생리를 하지 않아 테스트기를 해봤는데, 엄청 선명한 두 줄이 떴다"고 설명했다. 이어 "입덧, 먹덧, 양치덧 등 남편의 도움은 하나도 없었다"며 "갑자기 새벽에 먹고 싶은 음식이 생기고, 피부 트러블도 심했다"고 당시를 떠올렸다.
앞서 이혜림 씨는 남자친구와 10년간 열애 끝에 지난 11월 결혼했다. 특히 혜리는 평소 동생과 각별한 사이였던 만큼, 결혼식에서 동생을 끌어안고 눈물을 보이는 등 훈훈한 모습을 보였다.
한편 이혜림 씨는 혜리의 유튜브 콘텐츠에도 자주 등장하며 이름을 알렸고, 현재 팔로워 11만 명을 보유한 인플루언서로 활동 중이다.