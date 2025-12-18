"늘 형을 사랑하지"..샤이니 민호, 故 종현 8주기 추모 '먹먹'
[스포츠조선 이유나 기자] 샤이니 민호가 故종현 8주기를 맞아 그리운 마음을 드러냈다.
민호는 18일 자신의 계정에 "늘 형을 사랑하지"라는 글과 함께 종현의 사진을 게재했다.
현재 컴백 활동이 바쁜 중에도, 또 절친이자 같은 샤이니 멤버 키가 '주사이모' 논란에 시끄러운 중에도 민호의 먹먹한 추모는 이어졌다.
이날 샤이니 공식 계정에도 같은 사진이 올라오며 "늘 당신을 사랑합니다"라는 글과 함께 그를 추모했다. 공개된 사진 속 생전 고인의 모습이 팬들의 그리움을 불렀다.
故종현은 지난 2017년 12월 18일 향년 27세 나이로 팬들 곁을 떠났다. 故종현이 남긴 유서에는 "우울이 날 집어삼켰다"는 글이 적혀 있었던 것으로 알려졌다. 2008년 샤이니로 데뷔해 그룹 멤버는 물론 솔로 가수, 작곡과 작사에 능한 싱어송라이터로 활동한 故종현이이었기에 이른 나이의 사망은 안타까움을 더했다.
지난 2008년 샤이니 멤버로 데뷔한 종현은 '누난 너무 예뻐', '산소 같은 너(Love Like Oxygen)', 줄리엣 (Juliette)', 'Lucifer'(루시퍼) 등의 히트곡을 냈다. 아이유 '우울시계', 손담비 '레드 캔들', 태민 'Pretty Boy'(프리티 보이), 이하이의 '한숨' 등을 작사, 작곡하기도 했다.
한편 종현의 유족들은 비영리 공익 법인 '빛이나'를 설립했다. 종현이 남긴 저작권료로 소속사가 없는 문화예술인들을 지원하고 있다.
lyn@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.