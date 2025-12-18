전현무, 타투 있는 女와 교제여부 '의미심장' 웃음→"어디에 있었나" 질…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 전현무가 타투를 한 여성과의 교제 여부에 대해 "알아서 생각하라"는 답변과 함께 의미심장한 미소를 지어 스튜디오를 발칵 뒤집는다.
분위기가 후끈 달아오른 가운데, 의뢰인은 "남자친구와 10대 시절 잠시 교제했다가 30대가 되어 다시 만나 사귀게 됐다"고 밝힌다. 드라마 같은 사연에 허영지는 "운명 아니야?"라고 감탄하고, 이은지는 "그런 걸 '깨붙'이라고 표현한다. 깨졌다가 붙었다는 의미다"라고 설명한다. 최근 다이어트에 성공한 후 물오른 미모를 자랑하는 이은지의 놀라운 'MZ력'에 연예계 대표 '트민남(트렌드에 민감한 남자)' 전현무는 "핵인싸네! 핫하다, 핫해~"라며 '엄지 척'을 보낸다.
그런가 하면, 의뢰인은 "평소 남자친구가 제게 말도 안 하고 술자리를 갖는다거나 장시간 연락이 닿지 않아서 걱정된다"고 토로하는데, 이를 들은 전현무는 "여자들이 제일 싫어하는 것"이라며 못마땅한 표정을 짓는다. 더욱이 의뢰인은 "남자친구가 자신의 행동에 대해 문제의식을 전혀 못 느끼고 있다"고 해 MC들을 걱정케 한다. 허영지는 "오늘 우리 뒷목 많이 잡겠다"며 긴장하고, 전현무 역시 "오늘 (주인공) 쉴드 어렵겠다"고 쉽지 않은 전개를 예상한다.
