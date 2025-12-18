한혜진·이시언·기안84만 웃고 있었다…‘세 얼간이’에서 사라진 박나래의 …

18일 한혜진의 유튜브 채널 '한혜진'에는 '동심으로 돌아간 40대의 언니 오빠들'라는 제목의 영상이 공개됐다. '세얼간이 동계얼림픽'이라는 부제까지 붙은 이 영상 속 세 사람은 고민도, 무게도 잠시 내려놓고 아이처럼 놀았다.
이들은 평창에서 스님과 차를 나누며 40대 중반을 향해 가는 삶의 외로움, 인연, 행복에 대해 솔직한 대화를 나눴다. "인연이 없는 것도 인연이다"라는 스님의 말은 영상 내내 반복되며 웃음과 사색을 동시에 남겼다. 결혼, 연애, 행복에 대한 조급함을 내려놓으라는 조언 앞에서 세 사람은 고개를 끄덕였고, 그 무게는 곧 웃음으로 흘러갔다.
이어 평창 올림픽 시설에서 진행된 사격 체험과 봅슬레이 체험이 시작되자 세 사람은 '40대'라는 나이를 잠시 잊었다. "너무 무서운데"를 외치면서도 막상 썰매를 타고 내려온 뒤에는 "할 만하다", "너무 재밌다"는 말이 터져 나왔다. 경쟁심과 쫄보 본능이 뒤섞인 리액션은 예능에서 보던 바로 그 호흡이었다.
특히 한혜진과 이시언, 기안84는 오래된 절친 특유의 편안함을 그대로 드러냈다. 말은 거칠어도 감정은 숨기지 않았고, 서로의 겁먹은 모습마저 웃음거리로 만들었다.
하지만 공백이 보이는 것은 어쩔 수 없었다. 이들의 웃음에는 또 다른 이름을 자연스럽게 떠올리게 했다. 바로 박나래다. 세 사람 모두 박나래와 방송, 유튜브를 통해 오랜 시간 호흡을 맞춰온 절친들이다. MBC '나 혼자 산다'를 비롯해 각종 예능과 콘텐츠에서 이들은 함께 웃고, 함께 버텼다.
영상에서는 한혜진과 이시언, 기안84를 '세 얼간이'로 지칭했지만 사실 MBC '나 혼자 산다'에서 처음 '세 얼간이'로 지칭된 것은 기안84, 이시언 그리고 박나래였다. 이들은 방송에서 모두 자기 희화화에 적극적으로 나섰고 즉흥 행동, 실수, 허당 캐릭터, 그리고 서로 놀리는 관계가 예능 서사로 축적되면서 '세 얼간이'라는 고유명사로 고착화됐다. 가끔 한혜진이 포함된 여행이나 술자리, 유튜브 콘텐츠 등이 등장해 '네 얼간이'로 지칭된 경우가 있었지만 한혜진의 프로페셔널한 이미지, 모델이라는 직업 등으로 인해 자주 쓰이진 않았다..
그러나 박나래는 현재 매니저 갑질 논란과 이른바 '주사 이모' 사태 이후 방송 활동을 중단한 상태다. 본인에게도, 주변 사람들에게도 쉽지 않은 국면이다. '박나래'라는 이름만 붙어도 지인들에게까지 여파가 미치는 형국이다. 그런 상황에서 이들의 유쾌한 여행은 아이러니하게도 그의 부재를 드러내게 만들었다. 물론 이들이 박나래의 부재를 언급하지는 않았다. 한혜진 이시언 기안84의 평창 여행은 분명 '힐링 예능'이다.
하지만 그 웃음 뒤에는, 멈춰 선 한 친구의 시간이 겹쳐 보인다. 인연이 없는 것도 인연이라는 말처럼, 함께하지 못하는 시간 또한 이들의 관계 안에 포함된 과정일지 모른다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com