[공식]'놀토' 측 "입짧은햇님 하차 존중…3주 분량 녹화했지만, 후반 …

[스포츠조선 정빛 기자] 먹방 크리에이터 입짧은햇님이 이른바 '주사이모' 관련 의혹으로 활동 중단을 선언하며 tvN '놀라운 토요일'에서 하차한 가운데, 제작진이 입장을 밝혔다.
앞서 지난 18일 한 매체는 방송인 박나래의 전 매니저와 이른바 '주사이모'로 불리는 인물 A씨의 대화 내용을 공개했다. 해당 보도에 따르면 입짧은햇님은 A씨로부터 불법으로 약을 전달받고, 일산 소재 의료기기를 이용해 치료를 받았다는 의혹을 받았다. 또 박나래에게 약을 전달하는 역할을 했다는 주장도 함께 제기됐다.
그러면서 "현재 진행 중인 모든 프로그램에서 하차하고, 예정돼 있던 모든 활동을 중단하기로 결정했다"고 덧붙였다.
입짧은햇님은 구독자 175만 명을 보유한 먹방 크리에이터로, tvN '놀라운 토요일'에서 출연진이 노래 가사를 맞히지 못할 경우 음식을 먹는 역할로 활약하며 시청자들의 사랑을 받아왔다.
그런가 하면, '주사이모' 관련 의혹 여파로 '놀라운 토요일' 출연자인 박나래와 샤이니 키, 입짧은햇님까지 총 세 명이 방송 활동을 중단했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com