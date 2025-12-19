[공식]'놀토' 측 "입짧은햇님 하차 존중…3주 분량 녹화했지만, 후반 작업"

기사입력 2025-12-19 09:42


입짧은햇님. 사진 출처=입짧은햇님 SNS

[스포츠조선 정빛 기자] 먹방 크리에이터 입짧은햇님이 이른바 '주사이모' 관련 의혹으로 활동 중단을 선언하며 tvN '놀라운 토요일'에서 하차한 가운데, 제작진이 입장을 밝혔다.

tvN '놀라운 토요일' 관계자는 19일 스포츠조선에 "'놀라운 토요일' 제작진은 입짧은햇님의 활동 중단 의사를 존중하며, 이후 진행되는 녹화부터 참여하지 않을 예정"이라고 전했다.

이미 촬영을 마친 분량에 대해서는 방송을 이어갈 예정이다. '놀라운 토요일' 관계자는 "3주간의 방송 분량은 이미 녹화가 완료된 상태"라며 "제작진은 최선을 다해 후반 작업에 임할 예정"이라고 설명했다.

앞서 지난 18일 한 매체는 방송인 박나래의 전 매니저와 이른바 '주사이모'로 불리는 인물 A씨의 대화 내용을 공개했다. 해당 보도에 따르면 입짧은햇님은 A씨로부터 불법으로 약을 전달받고, 일산 소재 의료기기를 이용해 치료를 받았다는 의혹을 받았다. 또 박나래에게 약을 전달하는 역할을 했다는 주장도 함께 제기됐다.

이에 대해 입짧은햇님은 "논란 중인 A씨와는 지인의 소개로 강남구의 병원에서 처음 만났고, 의심의 여지 없이 의사라고 믿고 진료를 받았다. A씨를 실제 의사로 알고 있었다"고 해명했다.

다만 "제가 바쁘던 날에는 A씨가 제 집으로 와 준 적은 있지만, 제가 A씨의 집에 간 적은 한 번도 없다"고 선을 그었다.

그러면서 "현재 진행 중인 모든 프로그램에서 하차하고, 예정돼 있던 모든 활동을 중단하기로 결정했다"고 덧붙였다.

입짧은햇님은 구독자 175만 명을 보유한 먹방 크리에이터로, tvN '놀라운 토요일'에서 출연진이 노래 가사를 맞히지 못할 경우 음식을 먹는 역할로 활약하며 시청자들의 사랑을 받아왔다.


그런가 하면, '주사이모' 관련 의혹 여파로 '놀라운 토요일' 출연자인 박나래와 샤이니 키, 입짧은햇님까지 총 세 명이 방송 활동을 중단했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

