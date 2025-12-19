♥야노시호 두고 헌팅거리 간 추성훈..."헌팅 당했다" 옆자리 女손님에 방긋

기사입력 2025-12-19 10:03


♥야노시호 두고 헌팅거리 간 추성훈..."헌팅 당했다" 옆자리 女손님에 …

[스포츠조선 김수현기자] 추성훈이 회식자리에서 '도파민 풀충전'을 누렸다.

19일 유튜브 채널 '추성훈'에는 '도파민 풀충되는 주책 아조씨의 도쿄 이자카야 성지(ft.에비스 요코초, 해장 라멘)' 영상이 업로드 됐다.

이번엔 도쿄 중심지로 온 추성훈은 "많이 고생했으니까 회식하려고 한다"라며 '주책바가지 아조씨의 헌팅 문화 엿보기'를 공개했다.

이날 추성훈은 "여기가 사실 젊은 친구들이 많이 온다. 저렴한 가격대 가게가 너무 많다. 저도 옛날에 와서 많이 먹었다. 유튜브가 시작한지 1년 됐다"라며 거리를 소개했다.

그는 "저도 20년 전에 여기 왔다가 친구들이랑 돈이 없으니까 산 가게 가서 술을 마셨다"라 회상했다.


♥야노시호 두고 헌팅거리 간 추성훈..."헌팅 당했다" 옆자리 女손님에 …
이어 "여기서 헌팅을 많다. 사람들이 옆에 앉는 자리 있지 않냐. 합석하고 같이 먹는 분위기다. 그래서 잘 되는 일도 많다"라며 "아저씨들도 이런 거 좋아한다. 앉아서 후배들이랑 애기하고 맥주 한 잔 하는 분위기다"라고 설명했다.

추성훈은 "자자 헌팅 헌팅, 헌팅하자"라면서도 "헌팅해봤냐"는 질문에는 "없지"라고 웃었다.

한창 술잔을 기울인 추성훈은 "지금 보니까 여기가 헌팅 자리다. 레몬 사와 하나 시키고 '저쪽에 갖다달라' 하는 거다. '제가 사겠습니다' 하는 건데 올드한가?"라며 머쓱해 했다.


♥야노시호 두고 헌팅거리 간 추성훈..."헌팅 당했다" 옆자리 女손님에 …

또 옆자리에서는 "계정이 어떻게 되시냐. 추성훈이라 치면 되냐. 멋지다. 대단하다. 팔로우 하겠다"라 물었고 직원 역시 "무슨 촬영하시냐. 유튜브시냐"라 궁금해 했다.

추성훈은 "헌팅 왔다. 반대로. 지금 헌팅이다"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아내기도 했다.

옆자리 사람들과 대화를 나누는 분위기에 흠뻑 빠진 제작진들은 "형님을 몰라도 이걸로 알아냈다" "분위기가 재밌다. 이렇게 말 걸고 하니까"라며 감탄했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

48세 전현무, 10년 전 과거사진에 시술 의혹 "내 얼굴 보기 싫어 살 뺐다"

2.

'♥신민아와 결혼 D-1' 김우빈, 쏟아진 축하에 감사 인사.."새 여정에 사랑 가득하길"

3.

박나래·키 이어 입짧은햇님도 활동 중단 "주사 이모, 의사인 줄 알았다" [전문]

4.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

5.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

연예 많이본뉴스
1.

48세 전현무, 10년 전 과거사진에 시술 의혹 "내 얼굴 보기 싫어 살 뺐다"

2.

'♥신민아와 결혼 D-1' 김우빈, 쏟아진 축하에 감사 인사.."새 여정에 사랑 가득하길"

3.

박나래·키 이어 입짧은햇님도 활동 중단 "주사 이모, 의사인 줄 알았다" [전문]

4.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

5.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

"박항서 뛰어넘었다" 베트남 新국민영웅 식사마, '0-2→3-2' 기적의 역전 우승, '동남아 최초' 3개대회 우승 금자탑

2.

원정경기 마치고 귀가하다 그만…황희찬 후배, 교통사고로 향년 21세에 황망한 죽음

3.

'진짜 오죽하면' 국대 반대했을까, 밈이 되어버린 132억 계약의 현실

4.

조롱 또 조롱! "우리가 손흥민급을 어떻게 데려와요"…'불신 팽배' 돌아선 팬들→이적시장 참패 예상

5.

'韓 최초 혼혈' 카스트로프! '日 선수 쳐내고' 전술 핵심 지목…공격적 포지션 변경→"핵심적인 역할 맡는다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.