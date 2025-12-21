함소원, 이혼 3년만 전남편 진화와 동거 '충격'..."딸, 엄마·아빠와 있길 원해" ('동치미')

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한소원이 전 남편인 진화와 한집 살이 중이라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

20일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'는 함소원이 출연했다.

이날 함소원은 근황을 묻는 질문에 "정말 다사다난하게 지냈다. 이혼한 지 벌써 3년 차"라면서 "전 남편과의 관계가 고민이다"고 말해 궁금증을 자아냈다.

딸이 있다 보니 계속 봐야 하는 상황 속 면접 교섭 얼굴 본지 35분 만에 또 티격태격한다고.

함소원은 "1시간을 못 버틴다"면서 한 지붕 이혼 부부 이야기를 공개했다. 현재 함소원은 초1 딸과 함께 한국에서 살고 있다고.


지난 2022년 12월 결혼 5년만에 이혼한 함소원은 "이혼할 당시엔 서로 뭐든지 NO만 했던 시기고, 하루 종일 싸웠다"면서 "혜정이가 어릴 때는 엄마, 아빠가 싸우는지 모르다가 다섯 살에서 여섯 살 넘어갈 때 엄마 아빠가 싸운다는 걸 인지하더라"고 했다. 이후 혜정이를 위해 오랜 고민 끝에 이혼을 결심했다고. 이혼 후 딸과 함께 베트남에서 새롭게 생활을 시작했다. 그리고 딸 초등학교 입합을 위해 한국에 정착하게 됐다고.

그때 잠옷을 입은 남성이 등장, 바로 전 남편 진화였다. 진화는 "너무 피곤해서 여기서 잤다"고 했고, 알고보니 2층에 진화 방이 있다고.

진화는 "함소원 씨가 방 쓰라고 줬다"면서 "같이 중국 라이브 방송을 같이 하는데 어제 진짜 늦게 끝났다. 너무 피곤해서 여기서 잤다"고 했다.


이렇게 탄생한 한 지붕 이혼 가족이라고. 함소원은 "어떻게 하다 보니까 이렇게 됐다"면서 "혜정이 보러 오겠다고 해서 오라고 했는데, 보고 가더니 다음주에 또 오겠다더라. 자주 오니까 혜정이도 좋아하고 그러다 보니까 자연스럽게 됐다"고 했다.

이어 그는 "어차피 혜정이 스무살 될 때까지 책임 져야 하니까, 우리가 같이 있는 연습을 해보자고 했다"면서 "어떻게 하면 혜정이가 가장 편안하고 좋아할 지 연구 중"이라고 했다.

진화는 "왜 이혼하고도 우리가 다시 만나냐면 혜정이가 엄마, 아빠와 같이 있길 원한다"면서 "나한테 그게 가장 중요하다. 그래서 저희가 다시 만났을 때는 우리의 사이를 어떻게 풀어갈 지 그것만 고민했던 것 같다"고 했다. 그렇게 두 사람의 다시 살기 연습이 시작됐다.

