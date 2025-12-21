함소원, 이혼 3년만 전남편 진화와 동거 '충격'..."딸, 엄마·아빠와…

|
|
|
|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한소원이 전 남편인 진화와 한집 살이 중이라고 밝혀 놀라움을 안겼다.
딸이 있다 보니 계속 봐야 하는 상황 속 면접 교섭 얼굴 본지 35분 만에 또 티격태격한다고.
|
그때 잠옷을 입은 남성이 등장, 바로 전 남편 진화였다. 진화는 "너무 피곤해서 여기서 잤다"고 했고, 알고보니 2층에 진화 방이 있다고.
진화는 "함소원 씨가 방 쓰라고 줬다"면서 "같이 중국 라이브 방송을 같이 하는데 어제 진짜 늦게 끝났다. 너무 피곤해서 여기서 잤다"고 했다.
|
이렇게 탄생한 한 지붕 이혼 가족이라고. 함소원은 "어떻게 하다 보니까 이렇게 됐다"면서 "혜정이 보러 오겠다고 해서 오라고 했는데, 보고 가더니 다음주에 또 오겠다더라. 자주 오니까 혜정이도 좋아하고 그러다 보니까 자연스럽게 됐다"고 했다.
이어 그는 "어차피 혜정이 스무살 될 때까지 책임 져야 하니까, 우리가 같이 있는 연습을 해보자고 했다"면서 "어떻게 하면 혜정이가 가장 편안하고 좋아할 지 연구 중"이라고 했다.
진화는 "왜 이혼하고도 우리가 다시 만나냐면 혜정이가 엄마, 아빠와 같이 있길 원한다"면서 "나한테 그게 가장 중요하다. 그래서 저희가 다시 만났을 때는 우리의 사이를 어떻게 풀어갈 지 그것만 고민했던 것 같다"고 했다. 그렇게 두 사람의 다시 살기 연습이 시작됐다.
anjee85@sportschosun.com