야노시호 알면 큰일...추성훈, '헌팅거리서 골든벨' 플렉스 "얼마든지 드셔라"

기사입력 2025-12-19 11:05


야노시호 알면 큰일...추성훈, '헌팅거리서 골든벨' 플렉스 "얼마든지 …

[스포츠조선 김수현기자] 추성훈이 일본의 회식자리에서 '골든벨' 플렉스를 터트렸다.

19일 유튜브 채널 '추성훈'에는 '도파민 풀충되는 주책 아조씨의 도쿄 이자카야 성지(ft.에비스 요코초, 해장 라멘)' 영상이 업로드 됐다.

회식을 하러 온 추성훈은 한숨을 깊게 쉬며 "1년이 빨리 갔네 싶다. 열심히 달려보니까 재밌는 일만 벌어지고, 재밌게 봐주셨다. 좋은 경험 많이 했다"라며 소감을 전했다.

'1년 동안 뭐가 제일 기억에 많이 남았냐'는 질문에 추성훈은 "반대인 거 같다. 다 재밌었고 재미없는 걸 뽑는 게 낫다. 쿄로랑 어디 가는 게 재미없었다. 쿄로가 주인공이었지 않냐"라면서도 "근데 쿄로가 나온 게 내 거보다 훨씬 잘 나왔다"라고 웃었다.

회식장소인 '헌팅 거리'에 제작진은 "여기 어제 답사 왔을 때 다들 예쁘게 입고 멋지게 하고 왔더라"라 했고 추성훈은 "여기는 목요일이 최고다. 금요일을 쉬니까 목요일이 바글바글하다. 예쁜 여자, 잘생긴 남자 다 온다"라 열변을 토했다.


야노시호 알면 큰일...추성훈, '헌팅거리서 골든벨' 플렉스 "얼마든지 …
추성훈은 "옛날에 여기 노래방도 있었다. 빅뱅 '블루' 맨날 불렀다"라며 추억에 잠기기도 했다.

그때 추성훈이 부른 친한 동생도 회식에 참석했다. 추성훈은 "우리 동생 '쇼헤이'다"라며 소개했다.

추성훈은 "여기서 1차인데 1차는 바로 옆에 가면 된다. 3차, 4차, 5차까지 갈 수 있다"라며 웃었다.


야노시호 알면 큰일...추성훈, '헌팅거리서 골든벨' 플렉스 "얼마든지 …

헌팅거리는 20대 중후반이 많이 온다고. 추성훈은 "50대는 가끔 온다더라. 회사 끝나고 오는 거다. 내가 그런 나이가 됐다. 너무 싫다"라며 속상해 했다.

그와중에 '골든벨'을 걸고 가위바위보 대결을 하기로 했다. 추성훈은 "저를 이기면 제가 모두 사겠다"라며 가게에 온 손님들과 술값을 건 승부를 했다.

자기가 진 테이블에 추성훈은 "제가 사겠다. 얼마든지 드셔라"라 했고 생일이라는 손님에 "오케이! 제가 사겠다"라고 통 큰 면모를 보였다.

"여기 주인공이다"라는 제작진에 추성훈은 "돈만 있으면 된다. 전부 돈이다"라며 웃음을 터트렸다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

2.

48세 전현무, 10년 전 과거사진에 시술 의혹 "내 얼굴 보기 싫어 살 뺐다"

3.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

4.

'♥신민아와 결혼 D-1' 김우빈, 쏟아진 축하에 감사 인사.."새 여정에 사랑 가득하길"

5.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

연예 많이본뉴스
1.

레즈비언 엄마·게이 아빠의 육아..“아이가 이성애자라 고민 많아”

2.

48세 전현무, 10년 전 과거사진에 시술 의혹 "내 얼굴 보기 싫어 살 뺐다"

3.

'윤석화, 별세 아니다'…연극배우협회 "호흡 유지 중, 혼선 드려 죄송"

4.

'♥신민아와 결혼 D-1' 김우빈, 쏟아진 축하에 감사 인사.."새 여정에 사랑 가득하길"

5.

[공식] "의사라고 믿었다"…'주사이모 의혹' 입짧은햇님, 결국 활동 중단 선언(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

"박항서 뛰어넘었다" 베트남 新국민영웅 식사마, '0-2→3-2' 기적의 역전 우승, '동남아 최초' 3개대회 우승 금자탑

2.

원정경기 마치고 귀가하다 그만…황희찬 후배, 교통사고로 향년 21세에 황망한 죽음

3.

조롱 또 조롱! "우리가 손흥민급을 어떻게 데려와요"…'불신 팽배' 돌아선 팬들→이적시장 참패 예상

4.

'진짜 오죽하면' 국대 반대했을까, 밈이 되어버린 132억 계약의 현실

5.

'韓 최초 혼혈' 카스트로프! '日 선수 쳐내고' 전술 핵심 지목…공격적 포지션 변경→"핵심적인 역할 맡는다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.