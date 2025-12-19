콜드플레이 공연 불륜 여성, 심경 인터뷰 “살해 협박 받아”

기사입력 2025-12-19 14:01


[스포츠조선 박아람 기자] 밴드 콜드플레이 콘서트장에서 직장 상사와의 부적절한 관계가 '키스캠'에 포착돼 화제가 된 크리스틴 캐벗(53)이 처음으로 언론 인터뷰를 갖고 심경을 밝혔다.

18일(현지시간) 공개된 뉴욕타임스(NYT) 인터뷰에서 크리스틴 캐벗은 지난 7월 16일 매사추세츠주 보스턴 길렛 스타디움에서 열린 콜드플레이 콘서트 당시 촬영된 영상과 그 여파가 삶에 큰 영향을 미쳤다고 털어놨다.

당시 크리스틴 캐벗은 미국 IT기업 아스트로노머(Astronomer)의 최고인사책임자(CPO)였으며, 그와 함께 공연장에 있던 앤디 바이런 CEO는 각각 별거 중이었다. 관객석에서 두 사람이 서로 껴안는 장면이 전광판 '키스캠' 카메라에 포착됐고, 이 영상은 순식간에 소셜미디어로 확산됐다. 콜드플레이 보컬 크리스 마틴은 "둘이 불륜을 저지르는 중이거나 단순히 수줍은 것 같다"며 농담을 던지기도 했다.

영상 공개 후 크리스틴 캐벗과 앤디 바이런 모두 회사에서 물러나야 했다. 크리스틴 캐벗은 인터뷰에서 "나는 잘못된 선택을 했고 상사와 함께 춤추며 부적절하게 행동했다. 이에 책임을 졌고, 그 대가로 내 커리어를 내려놓았다"고 말했다.

두 아이의 엄마인 크리스틴 캐벗은 당시 남편과 막 별거를 시작한 상태였다고 밝혔다. 또한 영상 확산 이후 약 50~60건의 살해 협박을 받았으며, 특히 자녀들이 큰 충격을 받고 두려움에 떨었다고 전했다. 그는 "사람은 실수할 수 있고 크게 잘못할 수도 있지만, 그렇다고 살해 협박을 받아야 하는 것은 아니라고 아이들에게 말해주고 싶다"고 강조했다.

크리스틴 캐벗은 사건 직후 잠시 앤디 바이런과 연락을 주고받으며 대응 방안을 논의했으나, 9월 이후로는 서로 연락하지 않았으며, 앤디 바이런은 인터뷰 요청을 거절한 상태다.

약 반년이 지난 현재, 크리스틴 캐벗은 여전히 새 일자리를 찾고 있는 것으로 전해졌다.

