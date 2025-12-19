'마비노기 모바일', '산리오캐릭터즈'와 컬래버레이션 실시

넥슨은 자회사 데브캣이 개발한 MMORPG '마비노기 모바일'에 '산리오캐릭터즈'와의 컬래버레이션 업데이트를 실시했다고 밝혔다.
이번 협업은 지난 3월 정식 출시 이후 진행하는 첫 컬래버 콘텐츠로, 게임 내 던바튼의 광장, 교회 정원, 스텔라돔 입구, 남쪽 다리가 '산리오캐릭터즈' 관련 테마로 꾸며진다. 또 '산리오캐릭터즈' 주요 캐릭터인 헬로키티와 쿠로미, 시나모롤, 폼폼푸린을 활용한 다양한 컬래버 아이템을 선보이며, '산리오' 콘셉트의 의상을 얻을 수 있는 '헬로키티: 패션 럭키박스', '쿠로미: 패션 럭키박스' 2종과 폼폼푸린 러버 시추를 펫으로 얻을 수 있는 '멍멍! 폼폼푸린: 펫 럭키박스'를 오픈한다.
이와 함께 내년 1월 15일까지 특별한 미션을 수행하면 다양한 패션 관련 아이템을 얻을 수 있는 이벤트를 진행한다. 이용자는 이벤트 기간 동안 다양한 미션을 수행해 이벤트 코인을 습득하고, 이를 활용해 '데이지의 패션 아틀리에'에서 '산리오캐릭터즈 티셔츠', '산리오캐릭터즈 페이스 스티커 선택 상자', '데이지와 레어 패션 선택 상자', '데이지 컬렉션: 지정 염색약 주머니' 등 치장 아이템 및 컬래버 의상 위주의 상품으로 교환할 수 있다.
더불어 같은 기간에 '폼폼푸린의 데일리 던전 이벤트'를 통해 추가 이벤트 코인을 습득할 수 있으며, 요일 던전 클리어 횟수에 따라 '지정 염색약(#7D272B)', '스텔라그램 장식: 폼폼푸린' 등을 받을 수 있다. '헬로키티의 출석 이벤트'에서는 '지정 염색약(#CD5A66)', '스텔라그램 장식: 헬로키티' 등을 획득할 수 있고, '반짝반짝! 던바튼의 크리스마스'를 통해서는 '산리오캐릭터즈'가 연상되는 '데이지 컬렉션: 지정 염색약 주머니'를 얻을 수 있다.
이밖에 오는 30일까지 약 12일간 진행되는 '시나모롤과 친해지기 미션 이벤트'를 통해 시나모롤의 특별 미션을 달성하면 '스텔라그램 장식: 시나모롤', '지정 염색약(#6CC2E9)' 등을 얻을 수 있다. 또한, '쿠로미와 친해지기 미션 이벤트'에서는 '연주하기', '스텔라그램 꾸미기', '일반 패션 럭키박스 개봉 10회' 등의 미션을 수행하면 '스텔라그램 장식: 쿠로미', '지정 염색약(#4B4847)' 등을 획득할 수 있다.