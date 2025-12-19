내년 1월 4일 부산에서 열리는 여자 프로농구 올스타전, 22일부터 티켓 예매 개시

기사입력 2025-12-19 17:25


내년 1월 4일 부산에서 열리는 여자 프로농구 올스타전, 22일부터 티켓…



WKBL(한국여자농구연맹)은 오는 22일 오후 2시부터 WKBL 공식 애플리케이션과 홈페이지를 통해 'BNK금융 2025~2026 여자프로농구 올스타 페스티벌' 티켓 예매를 시작한다고 밝혔다.

티켓 예매 대상 경기는 내년 1월 4일 오후 2시 부산 사직실내체육관에서 열리는 올스타전으로, 팀 유니블과 팀 포니블의 맞대결로 펼쳐진다. 올스타전 관람 좌석은 1층 flex석과 포카리스웨트석, 익사이팅석, 2층 패밀리석, VIP 테이블석, 시네마석, 페스티벌 응원석 등으로 구성됐다.

특히 1층 포카리스웨트석(기존 플로어석)에는 기존 좌석 외에도 팀 유니블 벤치 부근 포카리스웨트 사이드석 8석을 추가로 마련해, 선수들의 생생한 움직임과 현장 열기를 한층 더 가까이에서 즐길 수 있다. 아울러 포카리스웨트석과 포카리스웨트 사이드석 구매자에게는 포카리스웨트 타올과 음료가 제공된다.

이외에 커플과 가족 단위 관람객을 위한 패밀리석을 비롯해, 영화관식 좌석으로 쾌적한 관람 환경을 제공하는 시네마석, 경기 관람과 편의를 동시에 누릴 수 있는 VIP 테이블석 등 관람 목적과 취향에 따라 폭넓은 좌석 선택이 가능하다.

예매 시 기존 현장 판매가 대비 30% 할인된 금액으로 티켓 구매가 가능하며, 티켓 구매자에 한해 경기 종료 후 추첨을 통해 현대 자동차 2026 아반떼 CN7, 해외 여행 상품권 등의 경품을 증정한다. 경기 당일 관중 입장 및 현장 매표소는 오전 11시 30분부터 운영된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

