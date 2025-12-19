박수홍♥김다예, '광고 17개 찍은' 13개월 딸에 또 감격 "첫 걸음마 울컥해"

기사입력 2025-12-19 22:26


박수홍♥김다예, '광고 17개 찍은' 13개월 딸에 또 감격 "첫 걸음마…

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 박수홍이 14개월 딸 재이의 첫 걸음마를 보고 감격했다.

19일 '박수홍 행복해다홍' 채널에는 '재이 아빠에게 혼자 걸어가다! 내 생애 이런 순간이..14개월아기 첫 걸음마 감동 눈물 행복 가득한 육아 가족 일상 브이로그'라는 영상이 공개됐다.

박수홍은 일요일 아침, 재이와 늦잠을 잤다. 먼저 일어난 재이는 박수홍의 품에 안기며 사랑스러운 모습을 보였다.

잠시 후 침대에서 일어난 부녀는 화장실로 갔고, 박수홍은 재이를 세수시키고 얼굴에 로션도 발라줬다. 머리도 묶어주며 세심한 손길도 보여줬다.


박수홍♥김다예, '광고 17개 찍은' 13개월 딸에 또 감격 "첫 걸음마…
재이는 박수홍의 엄지손가락을 잡고 집안 여기저기를 잘 걸어 다녔고, 박수홍은 "이제 재이가 손을 잡고 집 안 어디든지 잘 다닌다. 조금 있으면 혼자 아빠한테 달려올 것 같다. 눈물 날 것 같다"라며 기대했다.

잠시 후 재이는 도움 없이 첫 걸음마에 드디어 성공했고 박수홍과 김다예는 "어머 이게 웬일이야?"라며 울컥했다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 혼인신고를 했으며 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 지난해 딸 재이를 품에 안았다.

박수홍은 최근 "13개월 아기 17개 광고. 행복해"라며 벌써 광고 모델로 활약 중인 재이 양을 언급, 화제를 모은 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'놀토'가 '약토' 됐다..박나래→키→입짧은 햇님 줄하차 '주사이모' 의혹 초토화

2.

홍현희, 다이어트 안했는데 '60kg→49kg 포켓걸' 됐다 "혈당 잡으니 빠져"

3.

입짧은 햇님 '주사 이모' 의혹, 마약팀이 수사한다..형사 고발 입건

4.

손담비, 3개월 딸에 ‘450만원 영어책’ 플렉스 논란 해명 "각자 교육 방식 있어"

5.

박은영, 부자 형님 '55평 집' 공개..재건축 호재 문정동 '대장아파트'

연예 많이본뉴스
1.

'놀토'가 '약토' 됐다..박나래→키→입짧은 햇님 줄하차 '주사이모' 의혹 초토화

2.

홍현희, 다이어트 안했는데 '60kg→49kg 포켓걸' 됐다 "혈당 잡으니 빠져"

3.

입짧은 햇님 '주사 이모' 의혹, 마약팀이 수사한다..형사 고발 입건

4.

손담비, 3개월 딸에 ‘450만원 영어책’ 플렉스 논란 해명 "각자 교육 방식 있어"

5.

박은영, 부자 형님 '55평 집' 공개..재건축 호재 문정동 '대장아파트'

스포츠 많이본뉴스
1.

창단 30주년에 첫 10연패. 레전드도 어쩔 수 없었다. 김상우 감독 자진사퇴[공식발표]

2.

"김연경 감독님이 이제 시작이라고..." 꿈 이룬 인쿠시 드디어 데뷔전. "득점 많이하고 싶다"[대전 인터뷰]

3.

꼴찌 감독의 읍소. "비난은 다 저에게. 선수들은 사랑으로 아껴주시면..."[대전 코멘트]

4.

'지금 비행기 탑승했다' 미국으로 떠난 송성문, 메이저리그 계약 임박했나

5.

"쿠시야!" 프로입성 꿈이루고 11득점했지만... 30점 실바 폭격 GS칼텍스 3위 등극[대전 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.