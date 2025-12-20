'10년 열애' 김우빈♥신민아, 오늘(20일) 결혼식…사회는 이광수

기사입력 2025-12-20 08:16


[스포츠조선 김준석 기자] 연예계 대표 장수 커플 배우 신민아와 김우빈이 오늘(20일) 부부가 된다.

신민아와 김우빈은 20일 오후 서울 중구 신라호텔에서 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개 결혼식을 올린다.

두 사람은 화려함보다 의미를 택한 조용하고 단정한 예식으로 백년가약을 맺는다.

5살 연상연하 커플인 두 사람은 광고 촬영 현장에서 인연을 맺은 뒤 2015년 열애를 공식 인정했다. 이후 약 10년간 공개 연애를 이어오며 연예계 대표 장기 연애 커플로 자리매김했다.

특히 연애 도중 김우빈이 비인두암 진단을 받고 긴 투병과 치료의 시간을 보내는 동안, 신민아는 곁을 지키며 흔들림 없는 신뢰와 사랑을 보여줬다.

김우빈의 완치 이후에도 두 사람은 묵묵히 관계를 이어가며 많은 이들의 응원과 존경을 받았다.

두 사람은 연애 기간 내내 꾸준한 기부와 선행으로도 선한 영향력을 전해왔다. 오랜 시간 쌓아온 신뢰와 동행의 서사만큼, 결혼 소식 역시 대중의 큰 관심을 모았다.

결혼을 앞두고 공개된 청첩장 또한 화제를 모았다. 신민아의 오랜 스태프는 지난달 27일 개인 SNS를 통해 "사랑스러운 센스쟁이들 너무 축하해"라는 글과 함께 청첩장 사진을 공개했다.


일반적인 웨딩 화보 대신, 나비넥타이를 맨 신랑과 왕관을 쓰고 드레스를 입은 신부의 모습이 손그림으로 담겨 따뜻한 감성을 더했다.

청첩장 하단에는 "김우빈, 신민아의 결혼식에 초대합니다. 함께해 주세요! 2025.12.20 오후 7시"라는 문구와 함께 '그림 신민아, 글 김우빈'이라는 설명이 적혀 있어, 두 사람이 직접 수작업으로 완성한 청첩장으로 보인다.

결혼식 사회는 김우빈의 절친으로 잘 알려진 배우 이광수가 맡는다. 이광수의 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 "이광수가 김우빈, 신민아 결혼식 사회를 본다"고 밝혔다.

한편 축가를 맡을 것으로 거론됐던 '절친' 도경수는 같은 날 오후 서울 고척스카이돔에서 열리는 '2025 멜론 뮤직 어워드' 일정으로 인해 결혼식에는 참석하지 못하는 것으로 전해졌다.

10년의 시간과 수많은 순간을 함께 견뎌낸 신민아와 김우빈. 두 사람의 새로운 출발에 따뜻한 축하가 이어지고 있다.

narusi@sportschosun.com

