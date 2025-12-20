♥이봉원 돈 잘 버는데..박미선, 암 투병 중 공구 시작 “심심해서요”

박미선은 20일 개인 계정에 "여러분~~ 잘 지내시죠? 아프면서 제일 중요했던 게 잘 먹는 거였어요. 근데 좋은걸 골라 먹는 게 생각보다 쉽지 않더라고요"라고 적으며 공동 구매 시작을 알렸다.
함께 공개된 영상에서 박미선은 트레이드마크인 빨간 안경과 붉은 갈색 베레모, 짙은 베이지 색 스웨터를 착용하고 밝은 미소와 의욕 가득한 눈빛으로 제품 홍보에 나서고 있다.
누리꾼들은 항암 치료 중인 박미선의 건강을 걱정하며 "스트레스 받지 말고 나를 위한 시간만 가지세요", "치료에만 집중하시고 건강 잘 챙겼으면 해요" 등의 반응을 보였다.
이에 박미선은 "지금 아주 행복해요", "천천히 할게요"라고 답하며, 공동 구매를 진행하는 이유에 대해 "너무 놀고 있으니 심심하다"라고 덧붙였다.
박미선은 지난 1월 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단했다. 그는 지난달 방송된 tvN 예능 프로그램 '유퀴즈 온 더 블록'에서 지난해 종합건강검진을 통해 유방암이 발견됐다고 밝혔다. 박미선은 "12월 24일 크리스마스이브에 수술했는데, 열어보니 임파선(림프절)에 전이가 됐다"며 "전이가 되면 무조건 항암을 해야 한다. 방사선 치료를 16번 받았고, 현재는 약물치료 중"이라고 설명했다.