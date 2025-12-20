♥이봉원 돈 잘 버는데..박미선, 암 투병 중 공구 시작 “심심해서요”

기사입력 2025-12-20 13:39


♥이봉원 돈 잘 버는데..박미선, 암 투병 중 공구 시작 “심심해서요”

[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 박미선이 건강해진 근황을 공개하며 팬들과 소통했다.

박미선은 20일 개인 계정에 "여러분~~ 잘 지내시죠? 아프면서 제일 중요했던 게 잘 먹는 거였어요. 근데 좋은걸 골라 먹는 게 생각보다 쉽지 않더라고요"라고 적으며 공동 구매 시작을 알렸다.

함께 공개된 영상에서 박미선은 트레이드마크인 빨간 안경과 붉은 갈색 베레모, 짙은 베이지 색 스웨터를 착용하고 밝은 미소와 의욕 가득한 눈빛으로 제품 홍보에 나서고 있다.

누리꾼들은 항암 치료 중인 박미선의 건강을 걱정하며 "스트레스 받지 말고 나를 위한 시간만 가지세요", "치료에만 집중하시고 건강 잘 챙겼으면 해요" 등의 반응을 보였다.

이에 박미선은 "지금 아주 행복해요", "천천히 할게요"라고 답하며, 공동 구매를 진행하는 이유에 대해 "너무 놀고 있으니 심심하다"라고 덧붙였다.

박미선은 지난 1월 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단했다. 그는 지난달 방송된 tvN 예능 프로그램 '유퀴즈 온 더 블록'에서 지난해 종합건강검진을 통해 유방암이 발견됐다고 밝혔다. 박미선은 "12월 24일 크리스마스이브에 수술했는데, 열어보니 임파선(림프절)에 전이가 됐다"며 "전이가 되면 무조건 항암을 해야 한다. 방사선 치료를 16번 받았고, 현재는 약물치료 중"이라고 설명했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘32세’ 톱스타, 자택서 숨진 채 발견→부부 줄초상..안타까운 16주기

2.

“조진웅, 최소 100억 위약금 ‘최악’”..tvN ‘두 번째 시그널’ 비상

3.

신민아♥김우빈, 결혼식날 전한 깜짝 소식...소외 계층 위해 3억 기부 '훈훈'

4.

[단독]김주하, 사생활 침묵 깼다…방송 최초 이혼 과정 직접 고백

5.

'비혼모' 사유리, '슈돌' 출연 반대 시위 심경 "모두가 子 불쌍하다 생각해도 괜찮아"

연예 많이본뉴스
1.

‘32세’ 톱스타, 자택서 숨진 채 발견→부부 줄초상..안타까운 16주기

2.

“조진웅, 최소 100억 위약금 ‘최악’”..tvN ‘두 번째 시그널’ 비상

3.

신민아♥김우빈, 결혼식날 전한 깜짝 소식...소외 계층 위해 3억 기부 '훈훈'

4.

[단독]김주하, 사생활 침묵 깼다…방송 최초 이혼 과정 직접 고백

5.

'비혼모' 사유리, '슈돌' 출연 반대 시위 심경 "모두가 子 불쌍하다 생각해도 괜찮아"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'여제' 안세영, '숙적' 日 야마구치 '리턴매치' 기선제압…1세트 21-15로 챙겼다

2.

키움, 송성문 팔아서 '1년 생활비' 벌었다! 이적료 수익이 1년치 연봉 총액 규모

3.

'대박터졌다!' 송성문 MLB 샌디에이고 3년-193억 입단합의. '믿고 쓰는 히어로즈출신' 메이저리거 또 탄생

4.

송성문 대박 터졌다! 3년 1300만달러 샌디에이고 파드리스행 [MLB닷컴]

5.

단 9득점으로 역전승 이끈 '게임체인저' 레이나. "일본,한국병원 진단 달라. 팀이 이해해줘서 잘 치료할 수 있었다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.