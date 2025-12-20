‘결혼’ 신민아♥김우빈, 함박눈 속 로맨틱 미소..영화 같은 한 장면

기사입력 2025-12-20 14:21


배우 신민아(41)와 김우빈(36)이 10년간의 공개 연애 끝에 결혼식을 올렸다.

두 사람의 소속사 에이엠엔터테인먼트는 20일 공식 계정을 통해 웨딩 사진과 함께 결혼 소식을 전했다.

사진 속 신민아와 김우빈은 함박눈이 쏟아지는 날씨 속에서 눈을 맞으며 웨딩 촬영을 진행하고 있다.

두 사람은 행복과 사랑이 가득 담긴 눈빛으로 카메라를 응시하고 있는 모습. 로맨틱한 분위기가 영화 속 한 장면 같은 느낌을 자아낸다.

소속사는 "인생의 소중한 시작을 함께하는 두 사람에게 보내주신 따뜻한 축복과 응원에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 신민아, 김우빈 배우는 배우로서 더 좋은 모습으로 보답할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

두 사람은 이날 오후 7시 서울 중구 장충동 신라호텔에서 비공개 예식을 올리며, 사회는 배우 이광수가 맡았다.

신민아와 김우빈은 지난 2015년 한 의류 브랜드 광고 모델로 만나 연인으로 발전했고, 같은 해 7월 열애 사실을 공식 인정했다. 특히 2017년 김우빈이 비인두암 판정을 받고 투병할 당시 신민아는 곁을 지키며 변함없는 사랑을 보여줬다.

이번 결혼으로 두 사람은 10년 열애의 결실을 맺게 됐다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

