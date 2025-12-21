'2025 전국중고교대회' 전국결선, 은평메디텍고 'LoL' 우승 차지

최종수정 2025-12-21 19:39

'2025 전국중고교대회' 전국결선, 은평메디텍고 'LoL' 우승 차지

'2025 전국중고교대회' 전국결선, 은평메디텍고 'LoL' 우승 차지
20~21일 대전이스포츠경기장에서 열린 '2025 전국중고교대회' 전국결선에 참가했던 모든 선수들이 무대에 나와 시상을 자축하고 있다. 사진제공=한국e스포츠협회

'2025 전국중고교대회' 전국결선, 은평메디텍고 'LoL' 우승 차지



전국 중고교 최고의 e스포츠 선수와 학교가 가려졌다.

한국e스포츠협회는 '2025 전국중고교대회 전국결선'을 20~21일 양일간 대전이스포츠경기장에서 개최했다.

이에 앞서 지난달 열린 전국본선에는 '리그 오브 레전드'(이하 LoL) 종목의 경우 중고등통합부 30개팀, 'FC 온라인' 종목에는 중등부 14명, 고등부 29명이 참가했다.

본선 결과 각 부문별 상위 4개팀(또는 선수)이 대전에서 열린 결선에 진출했다. 'LoL' 중고등통합부 결선 진출팀은 은평메디텍고, 계룡디지텍고. 선인고, 초지고가 도전장을 내밀었다. 'FC 온라인' 중등부에는 조현웅(구미중), 정현우 이보담(이상 대전대신중), 국예준(창원중) 등 4명, 고등부에서도 박근영(계룡디지텍고), 채명균(세종고), 송민재(인천영선고), 박지호(충북공고) 4명이 우승에 도전했다.

우선 20일 열린 'FC 온라인' 중등부에선 조현웅과 국예준이 각각 정현우와 이보담을 세트 스코어 2대0으로 물리치며 결승 맞상대로 결정됐다. 고등부에선 박지호와 송민재가 각각 채명균, 박근영을 역시 2대0으로 꺾으며 결승 무대에 올랐다.

또 'LoL'에선 초지고가 선인고를 2대0으로 가볍게 꺾은데 이어, 은평메디텍고는 계룡디지텍고를 만나 1~2세트에서 모두 28분대에 상대 기지를 무너뜨리는 압승을 거두며 각각 결승에 올랐다.


'2025 전국중고교대회' 전국결선, 은평메디텍고 'LoL' 우승 차지
'2025 전국중고교대회' 전국결선에서 페어플레이상을 받은 구미중 조현웅군. 사진제공=한국e스포츠협회



21일 먼저 진행된 'FC 온라인' 중등부 결승에선 국예준이 조현웅에 세트 스코어 2대0으로 승리했고, 이어 열린 고등부에선 결선에서 처음으로 3세트까지 가는 대접전이 펼쳐진 끝에 탁월한 중거리슛 능력을 보여준 박지호가 90% 이상의 패스 성공율로 세밀한 플레이를 펼친 송민재에 2대1의 역전승을 거두며 챔피언을 차지했다. 정상에 오른 국예준 박지호에게는 문화체육관광부장관상과 함께 각각 200만원의 상금이 주어졌다.

'LoL' 중고등통합부 결승전에선 은평메디텍고가 초지고에 1세트 초반 열세를 딛고 역전승을 거둔 후 기세를 이어 2세트까지 내리 따내며 2대0으로 승리, 초대 우승팀이라는 영광과 함께 우승상금 500만원을 받았다.

한편 이번 대회는 중고교이스포츠 공식 유튜브, 치치직, SOOP으로 생중계 되면서 전국의 e스포츠 팬들이 함께 즐겼다. 2025 전국중고교대회는 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회가 주관하며, 한국콘텐츠진흥원, 라이엇 게임즈, 넥슨코리아, 삼성전자, 시디즈, 골스튜디오, SK텔레콤, 로지텍, MSI가 후원했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이혼 후 홀로 키웠다...오윤아, 발달장애 아들 "10대 마지막 겨울"

2.

'15억 사기 피해' 양치승, 보톡스 부작용까지 "눈썹이 이마로 올라갔다"

3.

‘저속노화’ 정희원, 맞고소 당해..“스토킹”vs“성추행” 진실은

4.

'정혜영♥' 션, 폭풍 성장 4남매와 연탄 봉사.."父 따라서 10년 차"

5.

그림 신민아, 글 김우빈..직접 만든 청첩장→메뉴카드까지 "So cute♥"

연예 많이본뉴스
1.

이혼 후 홀로 키웠다...오윤아, 발달장애 아들 "10대 마지막 겨울"

2.

'15억 사기 피해' 양치승, 보톡스 부작용까지 "눈썹이 이마로 올라갔다"

3.

‘저속노화’ 정희원, 맞고소 당해..“스토킹”vs“성추행” 진실은

4.

'정혜영♥' 션, 폭풍 성장 4남매와 연탄 봉사.."父 따라서 10년 차"

5.

그림 신민아, 글 김우빈..직접 만든 청첩장→메뉴카드까지 "So cute♥"

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜]"광주가 없었다면 지금의 이정효는 존재하지 않았을 겁니다" 4년만에 '아름다운 작별'…수원 삼성행 유력시(전문)

2.

"지금까지 야구했다면 어땠을까요"…꽃 피지 못한 거포, '88둥이'의 13번째 12월21일

3.

[포토] 강성형 감독, 끝까지 밀어붙여!

4.

[포토] 최정민, 두 눈 질끈 감고 스파이크!

5.

[포토] 정지윤, 박은서 블로킹 뚫는 스파이크

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.