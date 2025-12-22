김우빈♥신민아, 비공개 결혼식의 품격…손글씨 메뉴판·명품 답례품 '감동'

기사입력 2025-12-22 07:33


[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김우빈과 신민아가 결혼식 답례품까지 직접 세심하게 준비한 사실이 알려지며 훈훈한 감동을 안겼다.

김우빈과 신민아는 지난 20일 오후 서울 중구 신라호텔 다이너스티홀에서 결혼식을 올렸다. 예식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들만 초대한 가운데 비공개로 진행됐다. 주례는 법륜 스님이 맡았고, 사회는 오랜 절친 이광수가 진행했으며 축가는 카더가든이 불러 의미를 더했다.

비공개 예식이었던 만큼 두 사람의 모습은 공개되지 않았지만, 결혼식 이후 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 현장을 엿볼 수 있는 사진들이 공개되며 관심을 모았다. 특히 하객들에게 전달된 메뉴판과 답례품이 화제를 모았다.

공개된 메뉴판에는 김우빈과 신민아가 직접 그린 그림과 손글씨가 담겨 있어 눈길을 끌었다. 답례품 역시 남다른 정성이 느껴졌다.

신민아가 앰배서더로 활동 중인 글로벌 뷰티 브랜드 '랑콤'과 럭셔리 향수 브랜드 '아쿠아 디 파르마' 제품이 준비됐으며, "소중한 시간 함께해 주셔서 감사합니다"라는 메시지가 적힌 카드가 함께 전달됐다.

한 하객은 "답례품 하나하나에서 두 사람의 배려가 느껴졌다"고 전했다.


또한 두 사람의 웨딩 화보를 촬영한 업체는 촬영 당시의 비하인드 스토리를 공개해 또 한 번 화제를 모았다.

해당 업체는 "진눈깨비일 것 같던 날씨가 어느 순간 소복한 눈으로 바뀌었고, 모든 순간이 드라마 같았다"고 회상했다.


이어 "선행으로 잘 알려진 두 사람이지만, 개인적으로는 변치 않는 의리와 사람을 대하는 태도에서 깊은 존경심을 느꼈다"며 "사랑의 본질이 쉽게 퇴색되는 요즘, 그 가치를 지켜온 두 사람의 인간됨을 다시 보게 됐다"고 전했다.

특히 "드레스를 입고 내려오는 신민아를 바라보는 김우빈의 눈빛은 영락없는 신랑의 눈빛이었다"고 덧붙이며 진심 어린 축하를 보냈다.

눈이 소복이 쌓인 촬영장에서 서로의 볼을 맞댄 채 웨딩 화보를 촬영하는 영상도 공개됐다. 얼굴은 자세히 드러나지 않았지만, 어깨를 드러낸 드레스를 입은 신민아의 우아한 자태와 듬직하게 곁을 지키는 김우빈의 모습이 고스란히 담겼다.

한편 김우빈과 신민아는 10년간의 공개 열애 끝에 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 결혼에 앞서 한림화상재단, 서울아산병원, 국제구호단체 '좋은 벗들' 등 여러 기관에 총 3억 원을 기부하며 선한 영향력을 이어갔다.

