프로게임단 DN 프릭스, 모기업명 변경에 따라 게임단 이름을 DN SOO…

SOOP은 자사 e스포츠 게임단명을 'DN FREECS(DN 프릭스)'에서 'DN SOOPers(DN 수퍼스)'로 변경하고, 이에 맞춘 리브랜딩을 진행한다고 밝혔다.
DN SOOPers는 '리그 오브 레전드', '배틀그라운드', 'FC 온라인', '철권', '스트리트 파이터', 'TGC' 등 다양한 종목의 e스포츠 팀을 운영하고 있다. '철권' 종목에서는 '울산' 임수훈이 2024년과 2025년 EWC(이스포츠 월드컵)에서 2회 연속 우승을 차지했으며, 'FC 온라인' 종목에선 'Shype' 김승환이 FSL에서 3위를 기록했다. 또 '배틀그라운드' 종목에서는 PWS 우승뿐 아니라, 지난 21일 3인칭(TPP) 첫 국제대회인 '펍지 플레이어스 마스터스 인비테이셔널(PPMI)'에서 초대 우승을 차지하는 등 각 종목에서 경쟁력을 입증해왔다. SOOP은 이번 리브랜딩을 통해 각 종목 팀을 하나의 브랜드 구조로 정리하고, 게임단 아이덴티티를 보다 명확히 해 나간다는 계획이다.
게임단 명에 사용된 'SOOPers'는 다양한 유저와 스트리머가 공존하는 SOOP 플랫폼처럼, 각기 다른 개성과 강점을 지닌 선수들이 함께 모여 하나의 팀을 이룬다는 의미를 담고 있다. 상황과 무대에 따라 다양한 모습을 보여줄 수 있는 게임단이라는 정체성도 함께 반영됐다고 회사측은 설명했다.
한편 SOOP은 이번 게임단명 변경과 함께 e스포츠 법인명을 주식회사 숲이스포츠로 변경하고, 김성한 신임 대표이사를 선임했다. 김성한 신임 대표는 락스 게이밍과 일본 라스칼 제스터 등 국내외 명문 구단을 거친 후 DN SOOPers의 단장을 역임하며 게임단 운영 전반에 대한 깊은 이해도와 실무 역량을 쌓아온 전문가이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com