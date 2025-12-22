'53세' 류시원, '19세 연하' 아내♥ 최초 공개 "이 미모에 수학 …

22일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서는 방송 최초로 윤정수, 원진서의 결혼식을 공개했다.
윤정수는 결혼식 당일, 홀쭉해진 모습으로 메이크업 숍에 등장했다. 총 27kg를 감량했다고. 메이크업 숍에는 윤정수의 외삼촌, 외숙모도 있었다. 돌아가신 부모님을 대신해 혼주석을 채워주기 위해 오신 것.
외삼촌은 "정수 친아버지는 정수가 태어나고 나서 정수 어머니랑 헤어졌다. 하늘에 계신 정수 엄마도 좋아하실 거다"라고 말했고, 윤정수는 "아버지는 20살에 한 번 뵙고 몇 년 전에 돌아가셨다는 소리를 듣고 그때 인사드렸다"라고 말했다.
10년 전 세상을 떠난 어머니도 떠올렸다. 과거 윤정수는 청각, 언어 장애를 가진 어머니와 방송에 출연, "제가 너무 사랑하는 분이다. 저는 효자도 아니고 부모님에게 되게 잘하지는 못한다. 하지만 아무리 바빠도 집에는 들어왔다 간다. 엄마랑 통화를 할 수 없어 보고 가야 안심이 된다"라며 애틋함을 드러냈던 바. 윤정수는 "어머니는 (내 결혼 소식을 ) 좋아하셨을 거다. 결혼식을 못 보여드려 죄송스럽기도 하다"라고 말했다.
결혼식장에는 연예인 하객들로 인사인해를 이뤘다. 강호동, 박명수, 김국진, 전현무, 김구라, 김지선, 남희석, 윤택, 유세윤, 이홍렬, 임하룡 등 윤정수의 선후배 동료들이 총출동했다. 특히 류시원은 미모의 아내와 등장해 눈길을 끌었다. 윤정수는 류시원 아내에 대해 "저렇게 생겼는데 수학 선생님이다"라고 말했다.