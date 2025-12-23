[SC이슈] "6주에 심장소리 못 들어"…이지훈♥아야네, 뒤늦게 전한 둘…

[스포츠조선 조지영 기자] 이지훈과 아야네가 뒤늦게 둘째를 유산한 소식을 전해 팬들의 안타까움을 자아냈다.
23일 오후 공개된 유튜브 채널 '이지훈 아야네의 지아라이프'에서는 '임신 그리고...'이라는 제목의 영상이 올라와 많은 관심을 받았다.
이날 이지훈은 "많은 분들이 궁금해 하시고 기대 하시고 또 어떤 분들은 축하해주시고 루희의 동생을 많이 기다려주시는데 슬프긴 하지만 우리가 이번에 루희 동생을 만나지 못했다"고 어렵게 입을 열었다. 아야네 역시 "6주 정도에 심장소리를 듣지 못했다. 그 후에 완전히 유산하게 됐다"고 유산 소식을 털어놨다.
앞서 이지훈과 아야네는 둘째 아이를 임신하기 위해 시험관 시술에 나섰고 그 과정을 개인 채널을 통해 공개하기도 했다.
이지훈은 "초반에는 경황도 없고 마음도 솔직히 좋지 않아서 바로 말하기가 어려웠는데 시간이 좀 흐르다 보니 지금에서야 말할 수 있게 됐다. 처음엔 믿기지가 않았다. 그 상황에서 임신확률이 20%도 안 된다는 말을 들었을 때 너무 예상치 못한 답을 들어서 그런지 희망을 가져보려고 했다. 그래도 그 20%라는 확률이 우리들에게 끈을 놓지 말라는 말처럼 들렸다. 의사선생님이 그래도 좀 좋게 얘기해준거다. 짧은 시간이었지만 6주라는 시간동안 배 속에 아이를 품고 있었기때문에 어떤 내적 교감이 있었을텐데 심적인거나 육체적인거나 건강상태를 좋게 만들기 위해 아내가 좀 더 쉴 수 있는 시간을 많이 가지려 했다"고 유산을 고백하기까지 심경을 토해냈다.
아야네는 "어떤 잘하는 의사선생님한테 가든 정말 이건 신의 영역이라는걸 다시 한번 느꼈다. 왜냐면 너무 예후가 좋았다. 심장소리를 들을때까지 아기집이 생기거나 그런 과정들, 피검사 과정들 그런게 너무 좋았다. 나는 심장소리를 들을슌까지 안심할 수 있는건 아니라고 했지만 그런 상태들이 너무 좋았기때문에 잘 되지 않을까 느낌이 들었다"며 "돌이켜보면 임신을 하고 나서 몸을 사렸어야 했는데 이번에 루희때보다 입덧도 좀 있었다. 몸이 안 좋았는데 루희를 데리고 놀러가기도 했다"고 아쉬움을 더했다.
무엇보다 아야네는 "그것때문에 유산을 했다고 생각은 안 하는데 내가 이 아이를 좀 더 생각했어야 했다는 생각은 들었다"고 후회했다.
마지막으로 이지훈은 "그래도 할 수 있는 최선을 다해서 노력해야되지 않을까 싶다. 우리는 빠른 시일 안에 다시 잘 준비해서 다음 아기를 만날 그 날을 손꼽아 기다리겠다"며 마음을 다잡았고 아야네 또한 "이렇게 좀 더 루희랑 셋이 있을 시간이 많아졌다. 더 애틋해졌다. 루희가 지금 18개월이다. 16개월정도부터 밥을 안 먹거나, 말을 안 듣고 이런게 갑자기 시작했는데 유산하고 나서 집에 가는데 이거는 미라클 아니면 뭘까. 루희의 존재가 살아있는 기적이라고 해야하나? 그렇게 느껴지기 시작했다"고 긍정적인 생각을 전했다.
한편, 이지훈은 지난 2021년 14살 연하 일본인 미우라 아야네와 결혼 후 지난해 7월 첫 딸 루희를 낳았다.