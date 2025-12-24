한상진 "유재석 전화받고 한참 울어..인생 터닝포인트 됐다"[전문]

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한상진이 유재석을 향한 깊은 존경심을 드러냈다.
이어 "아직도 잊지 못하는 그날의 전화. '상진아, 잘 지내지? 드라마 잘 봤다. 독립 영화도 출연했구나. 일정 한번 체크해보고 영화 얘기 같이 하자, 곧 보자' 재석 형의 그 따뜻한 전화 한 통이 올해 제 인생의 터닝포인가 됐다"고 전했다.
한상진은 "언제나 중요한 건 속도보다 방향. 성공하는 사람은 방법을 찾고, 실패하는 사람은 핑계를 찾는다는 말. 올해 제 마음속 항상 되내이던 말들"이라며 "살다보면 기쁜 날도 있고, 슬픈 날도 있지만 저는 기쁨이 슬픔보다 딱 1분만 더 남아 있기를 바란다"고 전했다.
마지막으로 그는 "2025년 함께한 모든 콘텐츠 제작진 모두에게 감사드린다"며 "재석 형님, 진심으로 존경합니다! 형 정말 짱이에요"라고 유재석에 대한 깊은 존경심을 드러냈다.
다음은 한상진 SNS글 전문
Happy Merry Christmas
크리스마스 카드예요~~
모두들 행복한 크리스마스되세요
2025년이 일주일 남았네요
제게 2025년은 정말 의미가 깊습니다
익숙함이 당연하던 시기
지옥에서 온 판사 종영하고
영화 개봉도 앞두고
어느 것 하나 명확하지 않던 시기..
재석 형에게 문득 안부 문자를 보냈습니다
그리고 아직도 잊지 못하는
그날의 전화!!
"상진아, 잘 지내지?
드라마 잘봤다
독립영화도 출연했구나.
형이 일정 한번 체크해볼게
영화 얘기 같이 한번 하자
곧 보자."
재석 형의 그 따뜻한 전화 한 통이
올해 제 인생의 터닝포인트가
되었습니다.형은 정말ㅜㅜ
전화를 끊고 한참을 울었던 기억도
아직도 선명합니다.
나도 언젠가는 누군가에게
좋은사람,따듯한 사람이 되어야겠다.
몇일후 드라마처럼
미니 핑계고가서 영화 홍보도 하고
많은분들의 호응덕분에
한 달 만에 다시 핑계고도 나가고
제게 새롭게 도전할수있는
기회도 생겼습니다
실비집, 아는 형님, 놀면 뭐하니,
형사들의 수다, 부산댁 한상진,
끝까지 간다, 인사모까지…
2025년을 바쁘고 감사하게 지내고있습니다.
언제나 중요한 건 속도보다 방향.
성공하는 사람은 방법을 찾고,
실패하는 사람은 핑계를 찾는다는 말.
올해 제 마음속 항상 되내이던 말들입니다
살다보면 기쁜 날도 있고, 슬픈 날도 있지만
저는 기쁨이 슬픔보다 딱 1분만 더 남아
있기를 바랍니다
그런데 올해 저는 제가 꿈에 그리던
BNK우승, 핑계고 시상식, 팬미팅까지
기쁨이 최소 10000분은 더 머물렀던
과분하고 정말 고마운 한 해를 보냈습니다.
이제 남은 2025년 일주일.
여러분도, 저도
행복한 1분을 하나 더
만들어보면 좋겠습니다.
(제가 욕심이 많죠?)
그리고 다가오는 2026년,
병오년 적토마의 해.
모두에게 좋은 일만 가득하길
바랍니다.
올해 저를 응원해 주시고,
인사모 팬투표, 핑계고 투표까지
마음 써주신 모든 분들,
진심으로 감사합니다.
복 받으실 겁니다.
내년에도 이시기에
감사 인사를 전할 수 있도록
재미있고, 즐겁고, 무해한
한상진으로 계속 인사드리겠습니다.
크리스마스 카드가 좀 길었죠ㅎㅎㅎ
그래서 제가 장황진인가 봅니다.
한상진상진, 공정경제한상진, 망상진,
장황진, 한상팔, 한상차림까지…
올 한 해 많은 캐릭터,
정말 감사합니다.
Happy Christmas
Happy New Year
2025년 12월 24일
크리스마스 이브
한상진 올림
ps.2025년 함께한 모든 컨텐츠의
제작진들 모두모두 감사합니다
내년에도 잘부탁드립니다
사랑합니다
그저 감사인사를 남기고 싶었어요
예쁘게 봐주세요
그리고 재석형님 진심으로 존경합니다!
형 정말 짱이예요