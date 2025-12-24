MC몽, 120억 불륜설에 해명→삭제 반복...원헌드레드 "조작·협박 있…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 MC몽이 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표와의 불륜설에 휘말린 가운데, 해명글을 올렸다가 잇따라 삭제하며 복잡한 심경을 드러내고 있다.
해당 보도에는 차가원이 2022년부터 수차례에 걸쳐 MC몽의 계좌로 총 120억 원대 현금을 이체하고, 100억 원 상당의 선물을 전달했다는 내용도 포함됐다.
이후 MC몽은 다시 글을 올려 "두서없이 말한 것 같아 다시 적는다"며 "차가원 회장과는 어떤 불순한 관계도 아니며, 현재 만남을 이어가는 사람이 있다"고 밝혔다.
이어 "리스크 있는 아티스트인 내가 프로듀서로서 회사에 피해를 줄까 봐 원헌드레드를 떠난 사람"이라고 덧붙였으나, 이 글 역시 삭제됐다.
논란이 확산되자 원헌드레드는 공식 입장을 통해 보도 내용을 전면 부인했다. 원헌드레드는 "사실 확인 결과 기사 내용과 공개된 카카오톡 대화는 모두 사실이 아니다"라며 "이는 MC몽이 차가원 회장의 친인척인 차준영 씨로부터 협박을 받는 과정에서 조작돼 전달된 것"이라고 주장했다.
이어 "차준영 씨는 빅플래닛메이드의 경영권을 확보하기 위해 MC몽에게 주식 강제 매도를 협박했고, 이 과정에서 조작된 카톡이 생성돼 전달됐다"며 "해당 내용이 최초 보도 매체에 전달된 것으로 추측하고 있다"고 밝혔다.
원헌드레드는 "MC몽은 보도 직후 회사 측에 미안하다는 뜻을 전해왔다"며 "당사는 차준영 씨와 최초 보도 매체를 상대로 강력한 법적 대응에 나설 예정"이라고 강조했다.
해명과 삭제, 반박과 법적 대응이 이어지면서 이번 논란은 당분간 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다.
