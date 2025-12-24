MC몽, 120억 불륜설에 해명→삭제 반복...원헌드레드 "조작·협박 있었다"

기사입력 2025-12-24 18:45


MC몽, 120억 불륜설에 해명→삭제 반복...원헌드레드 "조작·협박 있…

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 MC몽이 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표와의 불륜설에 휘말린 가운데, 해명글을 올렸다가 잇따라 삭제하며 복잡한 심경을 드러내고 있다.

여기에 소속사 원헌드레드가 "조작과 협박이 있었다"며 정면 반박에 나서면서 논란은 진실 공방 양상으로 번지고 있다.

24일 더팩트는 MC몽과 그의 전 소속사 대표였던 차가원 회장이 부적절한 관계였다는 의혹을 제기하며, 두 사람이 주고받았다고 주장하는 카카오톡 메시지를 공개했다.

해당 보도에는 차가원이 2022년부터 수차례에 걸쳐 MC몽의 계좌로 총 120억 원대 현금을 이체하고, 100억 원 상당의 선물을 전달했다는 내용도 포함됐다.

보도 직후 MC몽은 자신의 SNS를 통해 "맹세코 부적절한 관계를 맺은 적이 없다"며 "해당 매체를 고소할 것"이라고 반박했다.

또한 공개된 카카오톡 대화 내용에 대해서는 "조작된 것"이라고 주장했다. 그는 "120억 소송 관계가 아니라 당연히 채무를 이행할 관계"라고 해명했지만, 해당 글은 곧 삭제됐다.

이후 MC몽은 다시 글을 올려 "두서없이 말한 것 같아 다시 적는다"며 "차가원 회장과는 어떤 불순한 관계도 아니며, 현재 만남을 이어가는 사람이 있다"고 밝혔다.

이어 "리스크 있는 아티스트인 내가 프로듀서로서 회사에 피해를 줄까 봐 원헌드레드를 떠난 사람"이라고 덧붙였으나, 이 글 역시 삭제됐다.


논란이 확산되자 원헌드레드는 공식 입장을 통해 보도 내용을 전면 부인했다. 원헌드레드는 "사실 확인 결과 기사 내용과 공개된 카카오톡 대화는 모두 사실이 아니다"라며 "이는 MC몽이 차가원 회장의 친인척인 차준영 씨로부터 협박을 받는 과정에서 조작돼 전달된 것"이라고 주장했다.

이어 "차준영 씨는 빅플래닛메이드의 경영권을 확보하기 위해 MC몽에게 주식 강제 매도를 협박했고, 이 과정에서 조작된 카톡이 생성돼 전달됐다"며 "해당 내용이 최초 보도 매체에 전달된 것으로 추측하고 있다"고 밝혔다.

원헌드레드는 "MC몽은 보도 직후 회사 측에 미안하다는 뜻을 전해왔다"며 "당사는 차준영 씨와 최초 보도 매체를 상대로 강력한 법적 대응에 나설 예정"이라고 강조했다.

해명과 삭제, 반박과 법적 대응이 이어지면서 이번 논란은 당분간 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

67세 심형래, 성형후 퉁퉁 부은 얼굴..안면거상 비포·애프터 공개

2.

MC몽, 차가원과 불륜 부인하더니 "만나는 사람 있다" 돌연 열애 발표 [전문]

3.

MC몽, 차가원과 불륜설 부인 "카톡은 조작, 120억 채무 이행할 것" [전문]

4.

'진화와 동거' 함소원, 결국 눈물 "헤어지는 게 힘들어, 고통스럽다"

5.

[공식]원헌드레드 측 "MC몽·차가원 불륜설, 사실 NO…조작된 대화"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

67세 심형래, 성형후 퉁퉁 부은 얼굴..안면거상 비포·애프터 공개

2.

MC몽, 차가원과 불륜 부인하더니 "만나는 사람 있다" 돌연 열애 발표 [전문]

3.

MC몽, 차가원과 불륜설 부인 "카톡은 조작, 120억 채무 이행할 것" [전문]

4.

'진화와 동거' 함소원, 결국 눈물 "헤어지는 게 힘들어, 고통스럽다"

5.

[공식]원헌드레드 측 "MC몽·차가원 불륜설, 사실 NO…조작된 대화"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'이정효 발굴' 광주FC 차기사령탑에 '젊은 지도자' 이정규 전 광주 수석코치 '전격 선임'

2.

폰세-와이스 떠난 자리, 강속구 듀오로 채웠다…한화, '155㎞' 화이트 영입 "터닝포인트라 생각" [공식발표]

3.

감기에 마스크 썼는데... 15점 5세트에 혼자 9점 폭발 에이스의 충격 발언 "팀원들 각자 잘했고 그래서 이겼다"

4.

'역시 한국 GOAT' 박지성 초대박! EPL 역대 최고 미드필더 22위 선정 "퍼거슨 신뢰 받은 선수"...모드리치-외질-알론소-귄도안보다 위

5.

'샤프'김은중 감독의 수원FC 이별사[전문]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.