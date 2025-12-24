'영앤리치' BTS 뷔·정국·지민, 214억 주식 부호…30세 이하 톱100 들었다[SC이슈]

기사입력 2025-12-24 15:23


'영앤리치' BTS 뷔·정국·지민, 214억 주식 부호…30세 이하 톱1…
방탄소년단 뷔, 정국, 지민(왼쪽부터). 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 방탄소년단 멤버 뷔, 지민, 정국이 30세 이하 상장사 주식 부호 100인 명단에 이름을 올렸다.

24일 기업데이터연구소 CEO스코어가 지난해 말과 이달 19일 기준 상장사 개별 주주별 보유 주식과 가치를 분석한 결과, 뷔 지민 정국은 각각 214억 원 상당의 주식을 보유해 공동 28위에 올랐다.

이 기간 상장사 주식 부호 상위 100인의 총 지분 가치는 107조6314억 원에서 177조2131억 원으로 69조5817억 원(64.6%) 증가한 것으로 집계됐다.

세 멤버는 하이브 주식 6만8385주씩을 보유하고 있다. 이들의 보유 가치는 지난해 132억 원에서 올해 82억 원 늘어 214억 원으로 뛰었다. 앞서 2020년 방시혁 하이브 의장은 방탄소년단 멤버 7인에게 보통주 47만8695주를 균등 증여해 1인당 6만8385주씩을 받았다.

이후 일부 멤버는 지분을 조정했다. 진과 제이홉 RM은 2021년 장내 매도를 통해 보유 주식을 일부 정리했으며, 반면 뷔 지민 정국은 증여받은 물량을 그대로 유지하고 있는 것으로 알려졌다. 이달 19일 기준 보유 현황을 보면 슈가 지민 뷔 정국이 각각 6만8385주(214억 원), 제이홉 6만2784주(197억 원), RM 5만8000주(182억 원), 진 5만2385주(164억 원)로 조사됐다.

방탄소년단은 '군백기(군 복무로 인한 공백기)'를 마무리하고 내년 봄 완전체 컴백을 준비 중이다. 멤버들은 최근 위버스 등을 통해 완전체 연습 소식을 전하며 기대감을 높였다. RM은 라이브 방송에서 "2026년은 방탄소년단의 해로 가자. 진짜 큰 게 온다"고 했고, 제이홉 역시 "2026년은 우리에게 중요한 해"라고 밝혔다.

그런가 하면, 국내 상장사 주식 부호 상위 100인 전체 순위에서는 이재용 삼성전자 회장이 23조3590억 원으로 1위를 차지했다. 방시혁 의장은 4조1230억 원으로 10위에 올랐다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박유천 전연인' 황하나, 해외 도피 끝 체포…또 마약 혐의 조사[SC이슈]

2.

박나래, 전 매니저에 명품 C사 가방·시계 선물했나…인증샷 재조명[SC이슈]

3.

'도경완♥' 장윤정, 뜻밖의 자식 고민 토로.."우리 애들은 왜 노래 못하지"

4.

입짧은햇님 다이어트약, 마약류에 해당…"필로폰과 유사, 사망한 환자도 있어"[SC이슈]

5.

67세 심형래, 성형후 퉁퉁 부은 얼굴..안면거상 비포·애프터 공개

연예 많이본뉴스
1.

박유천 전연인' 황하나, 해외 도피 끝 체포…또 마약 혐의 조사[SC이슈]

2.

박나래, 전 매니저에 명품 C사 가방·시계 선물했나…인증샷 재조명[SC이슈]

3.

'도경완♥' 장윤정, 뜻밖의 자식 고민 토로.."우리 애들은 왜 노래 못하지"

4.

입짧은햇님 다이어트약, 마약류에 해당…"필로폰과 유사, 사망한 환자도 있어"[SC이슈]

5.

67세 심형래, 성형후 퉁퉁 부은 얼굴..안면거상 비포·애프터 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

양효진, 김연경재단에 1000만원 기부 "스스로의 가능성을 믿고 한걸음 더 나아가길"

2.

손흥민이랑 우승할 생각 없어?...NO 오피셜, LAFC 전력 보강 제로 '레반도프스키-디발라 루머만 무성'

3.

일본 큰일났네…북중미 맞상대 튀니지, 네이션스컵 첫날부터 '골폭죽'

4.

결국 올러였네...KIA 장고 끝 원투펀치 그대로, 타자는 카스트로-아쿼는 유격수 데일 [공식발표]

5.

[단독]'이정효 발굴' 광주FC 차기사령탑에 '젊은 지도자' 이정규 전 광주 수석코치 '전격 선임'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.