하루 전 SNS 소통했는데..평론가 김영대 갑작스런 별세, 향년 48세

기사입력 2025-12-25 10:31


[스포츠조선 김소희 기자] 김영대 음악평론가가 별세했다. 향년 48세.

25일 김영대 평론가의 개인 계정을 통해 "삼가 알려드린다. 김영대님의 별세 소식을 전한다. 직접 연락드리지 못한 점 양해 부탁드린다"는 부고가 전해졌다. 고인은 크리스마스 이브인 지난 24일 세상을 떠난 것으로 알려졌다.

김 평론가는 불과 하루 전인 23일까지도 SNS를 통해 대중과 소통했으며, 최근 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 크리스마스 특집 녹화에도 참여하는 등 활발한 활동을 이어가 안타까움을 더했다. 사인은 알려지지 않았으며, 빈소는 중앙대학교병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 27일 오전 10시에 엄수되며, 장지는 서울추모공원 평화의 쉼터다.

1977년생인 김영대 평론가는 연세대학교 경영학과를 졸업한 뒤 미국 워싱턴대학교에서 음악인류학 박사학위를 받았다. 그는 아이돌과 K-팝 산업, 그룹 방탄소년단(BTS)의 글로벌 성공 등에 대해 깊이 있는 평론과 분석을 내놓으며 국내외에서 'K-팝 전문가'로 자리매김했다.

또한 한국대중음악상 선정위원, MAMA AWARDS 심사위원 등을 역임하며 한국 음악 산업 전반에 깊이 관여했다.

