SOOP이 개최한 '2025 SLL 윈터', 클리드의 우정클로바 우승

SOOP이 지난 24일 서울 잠실 DN 콜로세움에서 진행한 '2025 SLL WINTER' 결승전에서 스트리머 클리드가 이끄는 '우정클로바'가 굿바이저타칸을 세트 스코어 3대1로 꺾고 우승을 차지했다.
SLL은 전현직 마스터 티어 이상 유저와 전 프로게이머가 참여하는 아마추어 최상위권 '리그 오브 레전드' e스포츠 대회로, 내년 시즌 개막을 기다리는 팬들을 위해 열렸다.
하드 피어리스 밴픽으로 진행된 이날 결승전에서 양 팀 주장인 정글러를 중심으로 한 주도권 싸움이 핵심 변수로 작용했다. 밴픽 단계부터 경기 흐름을 읽어내는 운영에서 우정클로바가 우위를 점했으며, 한타 교전력과 스펠 활용, 넓은 챔피언 폭을 바탕으로 마지막 세트까지 주도권을 이어가며 승부를 마무리했다.
기존 SOOP의 '멸망전'이 스트리머 간 케미와 예능적 요소를 중심으로 한 콘텐츠라면, SLL은 경기력과 전략에 무게를 둔 구조로 차별화를 보여줬다. 신규 패치 환경에서 진행되는 만큼, 향후 프로 경기의 흐름을 미리 가늠해볼 수 있는 점도 관전 포인트로 작용했다.
이번 시즌에는 '클상도(클리드·이상호·서도일)', '넛저밧(피넛·저라뎃·준밧드)' 등 정글 포지션을 중심으로 한 팀 구성과 맞대결 구도가 주목을 받았다. 아마추어 정글 최상위권 스트리머들이 자존심을 걸고 맞붙는 흐름에 팀 간 서사가 더해지며, 단순한 승패를 넘어 스토리 중심의 몰입감을 만들어냈다. 특히 '피넛' 한왕호는 LCK 은퇴 이후 처음으로 참가한 대회에서 예전 락스 타이거즈 멤버들과 함께 출전하며 팬들의 이목을 끌었다. 전성기를 함께했던 선수들이 SOOP e스포츠 생태계 안에서 다시 게임으로 연결되는 모습은 스트리머 중심 대회로서 SLL이 지닌 상징성을 보여주는 장면이라고 할 수 있다.
SOOP은 유저들이 경기 중 원하는 장면을 다시 볼 수 있는 '타임머신' 기능을 비롯해, 드롭스 이벤트와 승부예측을 통해 유저들이 경기에 더욱 몰입할 수 있는 환경을 제공했다. 결승전 현장은 전석 매진을 기록했으며 온라인 생중계에는 동시 시청자 수 10만 명 이상이 몰렸다.