불화설 끝! 미나♥류필립, 시누이 수지와 손 꼭 붙잡고 해피 성탄절 “외로운 연말 함께”

기사입력 2025-12-26 13:59


불화설 끝! 미나♥류필립, 시누이 수지와 손 꼭 붙잡고 해피 성탄절 “외…

불화설 끝! 미나♥류필립, 시누이 수지와 손 꼭 붙잡고 해피 성탄절 “외…

불화설 끝! 미나♥류필립, 시누이 수지와 손 꼭 붙잡고 해피 성탄절 “외…

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 미나가 남편 류필립, 시누이 박수지 씨와 함께 따뜻한 성탄절을 보냈다.미나는 지난 25일 개인 계정에 "메리크리스마스 크리스마스 어떻게 보내셨나요슌 저희는 이브 날 혼자 외롭게 연말 보내는 #시누이랑 맛있는 저녁 먹기~ 누나가 좋아하는 #토마호크 먹고 왔어요. 밖에 나와서 #christmas 분위기 즐기기♥"라는 글과 함께 영상 여러 개를 게재했다.

사진에는 나들이에 나선 미나 부부와 박수지 씨의 모습이 담겼다.

세 사람은 루돌프, 산타, 크리스마스 트리 모양 머리띠를 착용하고, 식당과 대형 쇼핑몰에서 다정한 시간을 보내며 크리스마스 분위기를 즐겼다.

한편 박수지 씨는 최근 동생 부부와 소원해졌다는 이야기가 나오며 절연설이 퍼지기도 했다. 이에 류필립은 "가족으로서 절연한 것이 아니다. 오해 없으셨으면 좋겠다"며 해명했다. 박수지 씨 역시 "미나 언니는 그저 제 곁에서 묵묵히 응원해주고 믿어준 사람"이라며 "생활이 힘들던 시절에도 말없이 도와주고, 금전적으로 손을 내밀어주고, 제 마음을 감싸준 것도 큰 선물이었다"고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 아역 배우, 26세에 사망..남자친구 살인 혐의로 체포

2.

박근형 "故 이순재, 끝내 뵙지 못하고 떠나보내 많이 힘들다"

3.

이상인, 자폐 진단 받은 첫째 아들 근황..."7개월 만에 많이 달라졌다"

4.

강남, 또 사고 쳤다...♥이상화 경악한 역대급 스케일 '35kg 케밥 파티'

5.

전현무, '내밀한 처방전' 공개하더니 '지퍼' 판타지까지 고백 "뒤태 더 보여..어질어질해"

연예 많이본뉴스
1.

유명 아역 배우, 26세에 사망..남자친구 살인 혐의로 체포

2.

박근형 "故 이순재, 끝내 뵙지 못하고 떠나보내 많이 힘들다"

3.

이상인, 자폐 진단 받은 첫째 아들 근황..."7개월 만에 많이 달라졌다"

4.

강남, 또 사고 쳤다...♥이상화 경악한 역대급 스케일 '35kg 케밥 파티'

5.

전현무, '내밀한 처방전' 공개하더니 '지퍼' 판타지까지 고백 "뒤태 더 보여..어질어질해"

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보호 긴장해라! 멕시코 최대 변수 등장..."국대 역사상 가장 영향력 있던 선수" 韓 울렸던 레전드, 대표팀 승선 가능성 점화

2.

가난한 팀이 미쳤어요! 돈이 어디서 났지? 김하성 거절 → 유망주한테 1888억 '클럽 레코드' 쐈다

3.

'15억도 무용지물' 최형우 새삼 놀랍다…'은퇴 아니면 찬바람' 베테랑들의 추운 겨울

4.

'짠돌이 구단, 화끈하게 질렀다' 김하성에게 4년 제시했던 애슬레틱스, 프랜차이즈 신성 소더스트롬에 최대 8년-1900억 핵폭탄 계약

5.

'이게 무슨 날벼락?' 모하메드 살라, 성탄메시지에 종교적 갈등 왜?…SNS 'X마스 트리' 사진에 무슬림 '발끈'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.