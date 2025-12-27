송혜교 “나쁜 결과라도 후회 없어, '해봤다'는 것 자체가 행복"
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송혜교가 솔직한 일상을 공개했다.
26일 유튜브 채널 '하퍼스바자 코리아'에는 "연말에 이런 질문 받았습니다. 송혜교는 개그캐. 보고 있으면 그냥 웃긴 #B대면인터뷰"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상 속 송혜교는 팬들이 궁금해하는 질문에 답하며 다양한 이야기를 나눴다.
송혜교는 "어린 팬들에게 언니로서 해줄 수 있는 인생 조언은?"이라는 질문에 "그 나이를 잘 즐겼으면 좋겠다. 나이에 맞는 좋은 경험들이 있다. 나이 들면 못하는 것들이 있어서 많은 경험들을 할 수 있을 때 많이 해둬라"라고 솔직하게 답했다.
이어 "저는 여행을 많이 다닌 편이었다. 어릴 때 여행 추억이 많다"며 "여행도 여행이지만 하고싶은 것들. 좋은 결과든 나쁜 결과든 해보면 후회가 없다. '그래도 나는 저걸 해봤어'라는 걸 느낄 수 있어 행복할 것 같다"고 강조했다.
송혜교는 스트레스 해소 방법으로는 "힘든 촬영 끝나면 스태프들과 같이 곱창 먹으러 간다"고 전했다. 이어 "곱창에 소맥 한 잔. 소맥 먹다 배부르면 소주로.."라고 말하며 웃어보였다.
또한 "냉삼(냉동 삼겹살)도 좋아한다. 저는 거의 촬영 끝나면 스태프 분들이랑 보내는 시간이 많다. 다행히도 입맛도 비슷하고 마음도 잘 맞는다"며 "촬영 끝나고 서로 딱 눈치주면 같이 가는 것"이라고 전했다.
겨울철 제철 음식으로는 어린 시절 어머니가 해주던 '도루묵 조림'을 꼽았다. 그는 "겨울만 되면 어머니께서 도루묵 조림을 해주셔서 생각난다"고 말했다.
반려견 '루비'에 대한 애정도 드러냈다. 그는 "최근 루비 겨울옷을 사줬다. 1년 사이 살이 쪘다. 예전 옷을 입혔더니 끼더라"라며 "애교가 정말 많다. 쇼파에 널부러져서 누워 있으면 와서 뽀뽀해준다. 또 서로 눈마치는 걸 좋아하는데, 같이 옆으로 모로 누워서 같이 얼굴 보고 있으면 그 시간이 너무 행복하다"고 전했다.
또한 요즘 가장 많이 하는 말로는 "배고프다"를 꼽았다. 그는 "요즘 맨날 촬영하다 보니까 소화가 너무 빠르다"면서도 "간식을 원래 안 먹고 밥만 먹는 스타일인데, 피곤하다보니 요즘 생각 난다. 한국 과자를 제일 좋아한다"고 답했다.
한편 송혜교는 현재 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 촬영 중이다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린다. 송혜교 외에 공유, 김설현, 차승원, 이하늬 등이 출연하며 내년 공개 예정이다.
