中 신났다! "사상 최고의 조편성" 15경기 2승→조별리그 5회 OUT…'역사적 저주 깰까', U-23 아시안컵 앞두고 환호

기사입력 2025-12-27 02:27


中 신났다! "사상 최고의 조편성" 15경기 2승→조별리그 5회 OUT……
사진=신화 연합뉴스

中 신났다! "사상 최고의 조편성" 15경기 2승→조별리그 5회 OUT……
◇스포츠조선DB

[스포츠조선 김가을 기자]중국 축구가 환호하고 있다.

일본 축구 전문 매체 풋볼채널은 26일 '아시아축구연맹(AFC)의 의도적인 도움인가. 중국이 23세 이하(U-23) 아시안컵 조편성에 기쁨을 드러냈다'고 보도했다.

2026년 AFC U-23 아시안컵은 내년 1월 6일부터 24일까지 사우디아라비아 제다와 리야드에서 치러진다. 이번 대회에는 16개 팀이 출전한다. 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위가 8강에 진출한다. 다만, 내년은 올림픽이 열리는 해가 아니어서 이 대회에 올림픽 출전권이 걸려있지는 않다. 중국은 이번 대회에서 이라크-호주-태국과 D조에서 대결한다.

풋볼채널은 '중국은 U-23 아시안컵에서 좀처럼 좋은 성적을 내지 못하고 있다. 지금까지 5차례 본선에 진출해 모두 조별리그에서 탈락했다. 그룹 스테이지에서 15차례 경기해 2승을 거두는 데 그쳤다. 지난 대회 조별리그에선 대한민국-일본-아랍에미리트(UAE)와 대결했다. UAE에 승리했지만, 한국과 일본에 패했다. 조 3위로 16강 진출권을 놓쳤다'고 했다.

이 매체는 중국 언론 소후의 보도를 인용해 '중국은 16강 진출을 노리고 있다. 사상 최고의 조편성이다. 이번에는 역사적 저주를 깰 수 있을까. 이 팀에는 많은 과제가 기다리고 있지만, 동시에 큰 희망도 있다. 사상 최고의 조편성이란 평가를 받고 있기 때문이다. 이게 우연인가. 아니면 AFC의 의도적인 도움인가. 강호를 피해 비교적 약한 태국과 대결한 점만 봐도 분명하다. 심리적으로 불안감이 없는 호주와도 같은 조다. 중국의 16강 진출에 대한 자신감을 높일 것'이라고 전했다.

한편, 중국 축구는 2025년 마지막 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 93위를 기록했다. 아시아 14위다. 또 다른 중국 언론 넷이즈는 '대책을 강구하지 않으면 랭킹은 앞으로도 틀림없이 내려갈 것이다. 지난 10년의 랭킹 추이를 돌아보면 2017년 71위로 정점을 찍었다. 2022년 이후에는 순위가 급격히 떨어지고 있다. 2024년엔 80위에서 90위로, 2025년엔 93위가 됐다. 중국은 아시아 정상과의 격차가 커지고 있다'고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

