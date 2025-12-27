오윤아, 성인된 발달장애 아들 희소식 "피지컬 좋으니 가능성 있다고" ('Oh!윤아')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 오윤아가 아들 민이의 목표는 수영 선수라고 밝혀 눈길을 끌었다.
26일 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 "성인이 되는 오윤아 아들 송민의 목표는 수영선수"라면서 영상이 게재됐다.
이날 오윤아는 "민이 학교에 떨어졌다. 반에서 두 명이 떨어지는데, 그 두 명 중 한 명이 민이었다. 이탈만 안 하면 되는데 민이만 유일하게 이탈을 했다"며 한숨을 내쉬었다.
그는 "미국에서 잘 따라다니고 짜증도 안 내고 잘해서 되게 잘할 줄 알았다. 그래서 학교에 가겠다고 생각했는데, 학교를 가 보니까 너무 못하더라"고 했다.
이어 오윤아는 "민이가 떨어지니까 너무 당황했다. 눈물이 나면서 '너무 신경을 못 쓰고, 내가 잘못 키웠구나'라는 생각이 들더라"며 "'내가 잘 키울 수 있는 환경이 됐는데 왜 얘를 이렇게 그냥 방치했나'. 편안하게 키우면 더 사회성이 좋을 거라고 생각했는데, 내가 얘를 방치한 건가 싶었다. 미안하고 죄책감이 들더라"고 털어놨다.
오윤아는 "정보를 받고 찾아보니까 오히려 민이한테는 조금 더 기회가 될 수 있겠더라. 우리 민이처럼 특수 체육을 하는 친구들이 직업을 갖기가 되게 좋다더라"며 "민이가 수영을 좋아하는데, 거기에 수영이 있더라. 너무 희소식이더라"고 말하며 눈빛을 반짝였다.
그는 "민이가 고2 때 한 선생님이 전담을 하면서 되게 많이 늘었다. 작년에 선생님이 '민이는 충분히 실력이 되니까 대회 한번 나가 봐라'고 하더라. 그게 스페셜 대회였다. 패럴림픽에 나갈 수 있는 조건을 갖춰줄 수 있는 선수권대회였다"고 밝혀 눈길을 끌었다.
오윤아는 "희망적인 이야기를 처음 들었다. '충분히 나갈 수 있다'고 하더라. 선수 등록을 하는 대한장애인체육회 산하 협회가 있더라"며 "민이가 피지컬도 좋고 잘하니까 충분히 가능성이 있어 보인다더라. 그런데 지금은 승부욕이 없고 경쟁심도 전혀 없고 선수 경험도 없으니까, 경험을 많이 쌓아 주면 충분히 승산이 있을 것 같다고 하더라"며 웃었다.
이어 그는 "내년에 대회에 나가려면 학교를 많이 빠져야 되고"라면서 "5살 때부터 수영시킨 보람이 이제 좀 나오나 보다. 나도 수영을 잘해서 깜짝 놀랐다. 운동 신경은 좋다"고 말해 앞으로 아들 민이의 앞날에 관심이 쏠렸다.
